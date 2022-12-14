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Коммерсантъ FM
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Reuters: Узбекистан увеличил импорт газа из Туркменистана

В зимний сезон импорт туркменского природного газа в Узбекистан будет увеличен на 1,5 млрд куб. м., сообщает Reuters со ссылкой на источник в узбекском правительстве. Энергетическое соглашение было подписано 12 декабря в Ашхабаде главой администрации президента Узбекистана Сардаром Умурзаковым и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Правительство Узбекистана отказалось комментировать информацию источника агентства. По данным Reuters, республика ежедневно импортирует около 15 млн куб. м. газа — теперь эта цифра будет увеличена на дополнительные 20 млн. куб. м. для покрытия дефицита энергоресурса.

8 декабря министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна планирует импортировать газ на основе коммерческих контрактов, для чего участие «в каком-то альянсе или союзе» не требуется. Ранее президент России Владимир Путин выступил с идеей о создании «тройственного газового союза» между РФ, Казахстаном и Узбекистаном.

О проблемах «тройственного союза» — в материале «Ъ FM» «"Тройственный союз" не сложился».

Андрей Сапожников

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