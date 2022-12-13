В Греции проходят протесты из-за убийства подростка полицейскими

Полицию Греции перевели в состояние повышенной готовности. В ряде регионов страны проходят протесты и демонстрации после того, как в больнице умер цыганский подросток. Как заявляют протестующие, в подростка стреляли полицейские. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет Protothema, представители цыган и анархистские организации уже несколько дней проводят митинги и демонстрации в Афинах, Солониках, Родосе и других крупных городах Греции. Также молодые цыгане устроили пожар в цыганском лагере Неа Зои в Аспропиргосе и заблокировали железнодорожные пути в городе.

СМИ сообщают, что в городах проходят столкновения с полицией. В городе Родос протестующие возвели баррикады. В Салониках полицейских забрасывают «коктейлями Молотова», полиция применила химические вещества, какие — не уточняется. Протестующие в Салониках выкрикивали антиполицейские лозунги, пишет Protothema.

Беспорядки происходят также в центре Афин. Протестующие забросали полицейских камнями, в ответ против них применили светошумовые гранаты. В городе закрыли станцию метро «Университет», оттуда начиналось шествие протестующих.

5 декабря в Салониках полицейские выстрелили в 16-летнего цыганского подростка, когда тот пытался уехать с заправки, не заплатив €20. Его госпитализировали в местную больницу с огнестрельным ранением в голову. Он умер 13 декабря в больнице, пишет The City Greek Times.

Олеся Павленко