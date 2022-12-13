Правительство направит 5 млрд руб. Россельхозбанку для сохранения льготных кредитов аграриев

Россельхозбанк получит дополнительные инвестиции в размере 5 млрд руб. из бюджета страны, сказано на сайте правительства России. Средства направят, чтобы агрокомплекс смог в 2023 году брать льготные кредиты и развивать на эти деньги производство.

«Решено направить дополнительные бюджетные инвестиции. Речь идет о 5 млрд рублей. Выделенные распоряжением правительства средства поступят в уставный капитал Россельхозбанка — он является одним из основных кредиторов отечественного агропрома»,— говорится в пресс-релизе правительства.

Правительство считает, что решение поможет сохранить темпы технологической модернизации и увеличить объемы производства продукции. Это положительно повлияет на обеспечение продовольственной безопасности России.

В сентябре правительство также расширило меры по поддержке агрокомплекса. В частности, самозанятые аграрии смогут оформить кредиты по ставке 1–5% годовых. В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявлял о необходимости помочь сельскохозяйственному сектору с обновлением техники, оборудования отечественного производства.

О мерах поддержки сельского хозяйства читайте в интервью «Ъ» с гендиректором АО «СК "РСХБ-Страхование"» Сергеем Простатиным.

Полина Собакина