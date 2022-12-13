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Коммерсантъ FM
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В США заявили о реальном дефиците вооружений в странах НАТО

Постоянный представитель США в НАТО Джулианн Смит заявила, что некоторые страны альянса столкнулись с дефицитом вооружений на фоне конфликта России с Украиной. Об этом она заявила в интервью Центру стратегических и международных исследований (CSIS).

Джулианн Смит

Джулианн Смит

Фото: Johanna Geron / Reuters

Джулианн Смит

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу, в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности. Они столкнулись с очень реальным дефицитом, и они не одиноки. Мы наблюдаем это по всему альянсу»,— сказала госпожа Смит (цитата по «РИА Новости»).

Она заявила, что странам, столкнувшимся с дефицитом запасов вооружений, помогает также Евросоюз. Она выразила надежду, что в течение месяца НАТО и ЕС смогут наладить контакт с оборонной индустрией и преодолеть дефицит.

11 декабря об истощении военных запасов ЕС заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В конце ноября источник New York Times сообщил о том, что запасы оружия для Украины исчерпали уже две трети стран НАТО.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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