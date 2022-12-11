Боррель рассказал об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощились из-за помощи Украине. По его словам, начавшиеся боевые действия стали «тревожным звонком» для Евросоюза в отношении запаса вооружений.

«Эта война также стала тревожным звонком для всех нас в отношении наших военных возможностей. Мы дали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились»,— ответил господин Боррель, его слова приводятся на сайте европейской службы внешних связей. По его словам, с началом боевых действий руководство ЕС осознало, что оборонных возможностей не хватает для защиты от потенциальных угроз.

3 ноября Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел стран G7 сообщил, что страны Евросоюза направили Украине на военные расходы €3 млрд. Общую сумму помощи от стран ЕС Украине он оценил в €22 млрд.

Подробнее о том, что происходит на 291-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина