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Коммерсантъ FM
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Добыча нефти в странах ОПЕК в ноябре снизилась на 744 тысячи баррелей в сутки

В ноябре члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сократили добычу до 28,83 млн баррелей в сутки, что на 744 тыс. баррелей ниже, чем в октябре, следует из данных декабрьского доклада организации.

В докладе также отмечается, что страны ОПЕК добывали даже меньше нефти, чем было предусмотрено решением стран-членов в октябре, когда альянс сократил добычные квоты на 2 млн баррелей в сутки. По подсчетам аналитиков ОПЕК, страны выполнили соглашение на 174%.

В ОПЕК продолжают придерживаться прошлых прогнозов динамики спроса на нефть в мире. Согласно докладу, мировой спрос в 2023 году вырастет на 2,25 млн баррелей в сутки, или примерно на 2,3%. Сохранился с прошлого месяца и прогноз на итоговый рост спроса на нефть в текущем году — на 2,55 млн баррелей в сутки год к году.

При этом аналитики повысили прогноз по добыче нефти в России на 26 тыс. баррелей в сутки, до 160 тыс. баррелей в сутки. По итогам уходящего года, добыча составит в среднем 11 млн баррелей в сутки, говорится в отчете. В ноябрьском докладе прогноз по добыче нефти в РФ повысился на 69 тыс. баррелей в сутки.

5 декабря вступил в силу принятый странами G7, ЕС и Австралией потолок цен на нефть из России. К соглашению присоединилась также Норвегия. Ограничения установили на уровне $60 за баррель.

Президент России Владимир Путин не исключил, что ответом на установление потолка цен будет снижение добычи топлива. При этом ОПЕК+ решила не сокращать добычу в ответ на введенные ограничения.

Эрдни Кагалтынов

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