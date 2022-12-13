Фото дня: 13 декабря

Последствия наводнения в Португалии, горы Гарц в Германии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Оэйраш, Португалия. Последствия наводнения, вызванного ливнями Фото: Reuters / Pedro Nunes Пекин. Солдаты и пассажиры на железнодорожной станции Фото: Andy Wong / AP Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на VII Международном благотворительном кадетском балу Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Израиль. Палестинец в костюме Санта-Клауса позирует на фоне горы Фавор Фото: Reuters / Nir Elias Аюттхая, Таиланд. Слон с нарисованным флагом Франции и футбольным мячом в хоботе Фото: Reuters / Athit Perawongmetha Гургаон, Индия. Школьники обнимают дерево во время празднования «Дня Аравалли» Фото: Reuters / Anushree Fadnavis Вернигерод, Германия. Дорога в заснеженных горах Гарц Фото: Matthias Schrader / AP Следующая фотография 1 / 7 Оэйраш, Португалия. Последствия наводнения, вызванного ливнями Фото: Reuters / Pedro Nunes Пекин. Солдаты и пассажиры на железнодорожной станции Фото: Andy Wong / AP Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на VII Международном благотворительном кадетском балу Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Израиль. Палестинец в костюме Санта-Клауса позирует на фоне горы Фавор Фото: Reuters / Nir Elias Аюттхая, Таиланд. Слон с нарисованным флагом Франции и футбольным мячом в хоботе Фото: Reuters / Athit Perawongmetha Гургаон, Индия. Школьники обнимают дерево во время празднования «Дня Аравалли» Фото: Reuters / Anushree Fadnavis Вернигерод, Германия. Дорога в заснеженных горах Гарц Фото: Matthias Schrader / AP