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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 13 декабря

Яркие кадры вторника

Последствия наводнения в Португалии, горы Гарц в Германии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Оэйраш, Португалия. Последствия наводнения, вызванного ливнями

Оэйраш, Португалия. Последствия наводнения, вызванного ливнями

Фото: Reuters / Pedro Nunes

Пекин. Солдаты и пассажиры на железнодорожной станции

Пекин. Солдаты и пассажиры на железнодорожной станции

Фото: Andy Wong / AP

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на VII Международном благотворительном кадетском балу

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на VII Международном благотворительном кадетском балу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Израиль. Палестинец в костюме Санта-Клауса позирует на фоне горы Фавор

Израиль. Палестинец в костюме Санта-Клауса позирует на фоне горы Фавор

Фото: Reuters / Nir Elias

Аюттхая, Таиланд. Слон с нарисованным флагом Франции и футбольным мячом в хоботе

Аюттхая, Таиланд. Слон с нарисованным флагом Франции и футбольным мячом в хоботе

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Гургаон, Индия. Школьники обнимают дерево во время празднования «Дня Аравалли»

Гургаон, Индия. Школьники обнимают дерево во время празднования «Дня Аравалли»

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Вернигерод, Германия. Дорога в заснеженных горах Гарц

Вернигерод, Германия. Дорога в заснеженных горах Гарц

Фото: Matthias Schrader / AP

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Оэйраш, Португалия. Последствия наводнения, вызванного ливнями

Фото: Reuters / Pedro Nunes

Пекин. Солдаты и пассажиры на железнодорожной станции

Фото: Andy Wong / AP

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на VII Международном благотворительном кадетском балу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Израиль. Палестинец в костюме Санта-Клауса позирует на фоне горы Фавор

Фото: Reuters / Nir Elias

Аюттхая, Таиланд. Слон с нарисованным флагом Франции и футбольным мячом в хоботе

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

Гургаон, Индия. Школьники обнимают дерево во время празднования «Дня Аравалли»

Фото: Reuters / Anushree Fadnavis

Вернигерод, Германия. Дорога в заснеженных горах Гарц

Фото: Matthias Schrader / AP

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