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Коммерсантъ FM
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МАГАТЭ развернет миссии на всех украинских АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Париже с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они обсудили организацию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По словам господина Гросси, организация расширит миссию на все украинские объекты.

«Мы договорились о развертывании миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности на всех украинских атомных электростанциях. Работы по созданию защитной зоны Запорожской АЭС продолжаются»,— написал господин Гросси у себя в Twitter.

10 декабря глава МАГАТЭ заявлял о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной по вопросу создания зоны безопасности вокруг объекта. Станцию регулярно обстреливают. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. Станцией управляет «Росэнергоатом», «дочка» «Росатома».

Об организации зоны безопасности вокруг ЗАЭС — в материале «Ъ» «Конечная станция».

Дарья Эрозбек

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