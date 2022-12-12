Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР задержал сварщика и прораба, подозреваемых по делу о пожаре в OBI в Химках

Сварщика и прораба, работавших в частично сгоревшем ТЦ «Мега Химки», задержали по подозрению в выполнении работ, не соответствующих технике безопасности (ст. 238 УК РФ). По информации следствия, от искр в ходе сварочных работ загорелись паллеты с товаром, позже огонь распространился по всей территории гипермаркета. Один человек погиб, остальные эвакуировались.

«Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в г. Химки и гибели человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)»,— сказано на сайте СКР.

Утром 9 декабря в ТЦ «Мега Химки» загорелся строительный гипермаркет OBI. В результате пожара магазин полностью сгорел. Предварительный ущерб оценивается в 20–30 млрд руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Мега огня».

Полина Собакина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...