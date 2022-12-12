СКР задержал сварщика и прораба, подозреваемых по делу о пожаре в OBI в Химках

Сварщика и прораба, работавших в частично сгоревшем ТЦ «Мега Химки», задержали по подозрению в выполнении работ, не соответствующих технике безопасности (ст. 238 УК РФ). По информации следствия, от искр в ходе сварочных работ загорелись паллеты с товаром, позже огонь распространился по всей территории гипермаркета. Один человек погиб, остальные эвакуировались.

«Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в г. Химки и гибели человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)»,— сказано на сайте СКР.

Утром 9 декабря в ТЦ «Мега Химки» загорелся строительный гипермаркет OBI. В результате пожара магазин полностью сгорел. Предварительный ущерб оценивается в 20–30 млрд руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Мега огня».

Полина Собакина