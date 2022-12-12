Россия заплатила все взносы в ООН

Регулярные взносы в бюджет ООН внесли 140 стран из 193, в том числе Россия. Об этом заявил заместитель представителя генсекретаря ООН Фархан Хак. Ранее в российском МИДе сообщали о сложностях с выплатой взносов из-за санкций.

«По состоянию на сегодняшний день 140 государств заплатили регулярные взносы. Последний чек пришел от Российской Федерации»,— сообщил Фархан Хак (цитата по ТАСС).

Он поблагодарил Москву, сказав на русском языке «Спасибо».

5 декабря замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что санкции создают трудности для внесения взносов в ООН, однако Россия «эти обязательства выполняла и будет выполнять».

В апреле 2022 года РФ вышла из Совета по правам человека ООН и Всемирной туристской организации ООН.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина