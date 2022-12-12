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Коммерсантъ FM
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Министр транспорта Кабардино-Балкарии получил выговор за сокрытие доходов и имущества

По требованию прокуратуры Кабардино-Балкарии к дисциплинарной ответственности привлечен министр транспорта и дорожного хозяйства республики Аслан Дышеков. Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры КБР, в ходе проведенной ведомством проверки «выявлены факты занижения дохода по основному месту работы, неотражения дохода от реализации транспортного средства, непредоставления сведений об объектах недвижимого имущества и банковских счетах, участия супруги в коммерческой организации». В целях устранения выявленных нарушений главе республики было внесено прокурорское представление.

Согласно декларации о доходах за 2021 год, Аслан Дышеков является собственником двух земельных участков площадью 9900 кв. м и 1277 кв. м, двух жилых домов (304 кв. м и 239 кв. м), автомобиля Toyota Lexus LX 570 и нежилого помещения в 1600 кв. м. Зарплата министра за этот же период, как указано в декларации, составила 1,174 млн руб. Супруга господина Дышекова в 2021 году получила доход в размере 381 тыс. руб., в ее пользовании половина указанной в декларации недвижимости и нежилое помещение площадью 220,5 кв. м.

Антикоррупционная комиссия правительства КБР после рассмотрения материалов прокурорской проверки приняла решение привлечь министра транспорта к дисциплинарной ответственности: ему был объявлен выговор.

Согласно биографии Аслана Дышекова, размещенной на сайте Миндора, министром транспорта и дорожного хозяйства КБР он работает с 2019 года. С 2013 по 2015 год занимал должность генерального директора ООО «ЮгАгро», а с 2015 по 2019 год — заместителя гендиректора по общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Был депутатом парламента КБР 3-го созыва (2003–2008), работал в комитете по аграрной политике и природопользованию.

По данным портала «Картотека.ру», Аслан Дышеков числился также учредителем не менее шести предприятий, в том числе ООО «Прохладненский кирпичный завод», ООО «КСК "Эльбрус"», ООО «Агрокомбинат "Экофуд"», ООО «КБ Знак», ООО «Компания "Кас-Кам"». В настоящее время в числе учредителей этих предприятий значится Хажмурат Асланович Дышеков.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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