СМИ: Косово подаст заявку на вступление в ЕС 15 декабря

Власти частично признанной республики Косово составили заявку на вступление в Евросоюз в ноябре 2022 года. Вступить в ЕС республика планирует 15 декабря. За включение Косово в организацию более 90% населения страны. Об этом сообщает телеканал Radio Television of Kosovo со ссылкой на заявку.

Согласно заявке, членство в Евросоюзе — стратегическая цель для республики. Власти Косово считают, что решение о включении в ЕС будет принимать сама организация, а не отдельные страны, которые не признают независимость республики.

На сегодняшний день Косово не признают более 60 стран, в том числе члены ЕС — Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

6 декабря президент частично признанной республики Вьоса Османи объявила о подаче заявки до конца 2022 года. По ее словам, Косово надеется на поддержку всех стран ЕС, а сама организация должна «перейти от слов к действиям». В мае Косово подало заявку на вступление в Совет Европы.

В 2015 году Косово и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, при выполнении которых республика и организация могут сотрудничать. Власти Косово считают, что страна выполнила свои обязательства.

О перспективах членства республики в организации — в материале «Ъ» «Косово нацелилось на Совет Европы».

Полина Собакина