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Коммерсантъ FM
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Боррель назвал очень тревожными обвинения в коррупции против депутатов Европарламента

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация с обвинениями в адрес заместителя главы Европарламента Евы Кайли в коррупции «очень тревожная». В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что обвинения против госпожи Кайли вызывают большую озабоченность и ставят вопрос доверия к институтам Евросоюза. Правоохранительные органы считают, что госпожа Кайли и еще несколько чиновников получали от Катара взятки в обмен на улучшение имиджа этой страны в Европе в преддверии ЧМ по футболу.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: Virginia Mayo / AP

Жозеп Боррель

Фото: Virginia Mayo / AP

«Конечно, новости очень тревожные. Мы сталкиваемся с некоторыми событиями, некоторые факты действительно волнуют меня как бывшего президента Европейского парламента»,— сказал господин Боррель журналистам (цитата по Reuters).

«Обвинения в коррупции против замглавы Европарламента очень серьезны, они вызывают большую озабоченность и ставят под сомнение доверие людей к евроинститутам. Нам нужны высочайшие стандарты. Нам нужны структуры по этическому контролю, которые будут работать со всеми институтами ЕС»,— сказала госпожа Урсула фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

9 декабря в Бельгии задержали заместителя главы Европарламента Еву Кайли. По данным источников бельгийских СМИ, вместе с госпожой Кайли были арестованы экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панзери, член Европарламента Антонио Панцери, а также советник Европарламента в области прав человека Франческо Джорджи.

Полиция сообщала, что при обысках по 16 адресам удалось изъять €600 тыс. наличными.

Олеся Павленко

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