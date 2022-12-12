«ТЦ на Кубани не вызывают опасений»

На Кубани не будут проводиться внеплановые проверки противопожарной безопасности на объектах торговой и складской недвижимости в связи с крупными пожарами в Московской области. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном ГУ МЧС. По словам спасателей, ТЦ в крае опасений не вызывают. Эксперты говорят о налаженной системе оповещений на случай возгорания на крупных объектах с массовым скоплением людей, за исключением ситуаций, когда в здании ведутся ремонтные работы. Юристы считают, что если в здании ТЦ все же произойдет пожар, арендаторам торговых площадей будет проблематично получить возмещение ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили «Ъ-Кубань», что не планируют проводить дополнительные проверки в связи с серией пожаров в торговых центрах Подмосковья. По словам спасателей, ситуация с пожарной безопасностью на объектах коммерческой недвижимости в регионе стабильная. «В крае регулярно проходят учения для отработки ликвидации пожаров, в том числе на подобных объектах. По плану реагирования торговые центры на Кубани не вызывают опасений. Проблем у нас нет»,— рассказали в ведомстве.

В министерстве ГО и ЧС Краснодарского края ответили «Ъ-Кубань», что не занимаются проверками складских и торговых центров на предмет их пожароопасности. В крупных торговых комплексах Краснодара (OZ Mall, «Красная площадь», «Сити центр», «Галактика» и «СБС-Мегамолл») на запрос «Ъ-Кубань» о возможных дополнительных мерах проверки противопожарного оборудования не ответили.

За последние несколько дней в Московской области произошло два крупных пожара на объектах торговой и складской недвижимости. Так, утром 12 декабря стало известно о крупном пожаре в ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. Площадь пожара составила более 10 тыс. кв. м, пострадал охранник центра. Рано утром 9 декабря произошел пожар в здании гипермаркета OBI, входящего в состав торгового центра «Мега Химки». В здании обрушилась кровля, после чего огонь быстро распространился на площадь около 18 тыс. кв. м, охватив все здание гипермаркета. На пожаре погиб работник ТЦ. Возбуждено уголовное дело по факту выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительная причина пожара в «Мега Химки» — нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ.

Как рассказал «Ъ-Кубань» эксперт систем противопожарной защиты Илья Самойлов, печальный опыт прошлых лет мало сказывается на усилении требований пожарной безопасности в общественных местах. В частности, по его словам, противопожарная сигнализация на объектах часто бывает отключена в момент проведения там ремонтных работ.

«Ответственные за пожарную безопасность, совместно с обслуживающей организацией, проводят регулярные испытания систем оповещения с эвакуацией персонала и без. Электропитание обязательно резервируется, но во время ремонта в помещении сигнализация отключается, без этого не обойтись»,— говорит эксперт.

В краснодарской компании «Пожиндустрия», занимающейся проектированием систем безопасности, отмечают, что, по действующему законодательству, во всех торговых центрах, офисных помещениях и на социальных объектах, должна быть установлена пожарная сигнализации и система оповещения людей о пожаре.

Для мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в ФГБУ ВНИИПО МЧС России разработали программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг». В Краснодарском крае официальное подключение организаций к данной системе пожарного мониторинга и дальнейшее техническое обслуживание осуществляет компания СПМ-23. По данным сайта организации, среди клиентов оператора «Стрелец-Мониторинг» — здания администраций, спортобъекты, торговые центры. Получить комментарий организации по поводу обращений собственников торговых центров для подключения к системе противопожарного мониторинга не удалось. На запрос издания в СПМ-23 не ответили.

По данным Всероссийского союза страховщиков, страховой ущерб от пожара в «Мега Химки» составит 20–30 млрд руб. и станет рекордным для подобных объектов. Юрист Ирина Мартынова рассказала «Ъ-Кубань», что компенсировать потери арендаторов от подобных ЧП проблематично. «Первое, что нужно сделать,— установить, чьи действия привели к пожару. С юридической точки зрения есть несколько вариантов: возгорание произошло по вине арендодателя, арендатора или поджог совершили третьи лица. Установление причин — полномочия Государственного пожарного надзора. Этот надзорный орган выдает справку о пожаре и последствиях или инициирует уголовно-правовое разбирательство»,— говорит юрист.

По словам госпожи Мартыновой, в большинстве договоров страхования имущества ущерб от противоправных действий третьих лиц, приводящих к пожару, страховому возмещению не подлежит. Арендодателю претензии предъявить также не удастся. «Виновным в причинении ущерба может стать некое физическое лицо. Гражданский иск о компенсации ущерба пострадавший предприниматель может подать на стадии следствия по делу о поджоге. Решение по иску в такой ситуации может быть вынесено одновременно с приговором виновному лицу. Подобный сценарий — худший для арендатора, так как в большинстве случаев лица, совершившие преступление, неплатежеспособны»,— подытожила юрист.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что 5 декабря в центре Краснодара произошел крупный пожар в ресторане «Джентльмены удачи». Площадь возгорания составила 200 кв. м. На месте происшествия эвакуировали 50 человек, 10 спасли. К ликвидации привлекли 81 человека и 27 единиц техники. Официальные причины пожара пока не названы, одна из версий — взрыв на кухне ресторана.

Дмитрий Нестеренко

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