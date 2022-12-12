Кремль: Путин не встречался с Бутом после его обмена

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что личной встречи Владимира Путина с Виктором Бутом, который отбывал 25-летний срок в США и был выдан России в рамках обмена, не было. При этом он отметил, что ему неизвестно, мог ли состояться телефонный разговор президента и господина Бута. Решение Виктора Бута о вступлении в ЛДПР в Кремле назвали его личным делом.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают политические перспективы Виктора Бута, господин Песков сказал: «В данном случае это не наш вопрос. Личный выбор Бута. То есть если он такие для себя видит партийные перспективы... это в данном случае его личное дело».

В 2012 году Виктор Бут был приговорен в США к 25 годам колонии за продажу оружия. 8 декабря господина Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. 4 августа Грайнер была осуждена в России за то, что при досмотре в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло. Суд приговорил спортсменку к девяти годам колонии. Сегодня, 12 декабря, Виктор Бут получил партийный билет ЛДПР.

Подробнее об обмене — в материале «Ъ» «Бут или не Бут, сделайте что-нибудь».

Милена Костерева