«Выпечка прочно вошла в местную жизнь»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о «крендельной войне» и самом старом жилом доме города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Выборг сегодня, который раньше называли городом кренделей. Предание гласит, что форма выборгского кренделя повторяет рисунок рук, сложенных в молитве. В XIV веке монахи-францисканцы основали здесь монастырь, и, как говорят, буквально «взорвали вкус» этого северного города необычной выпечкой со специями — корицей, мускатом, тмином, майораном, гвоздикой и кардамоном. С тех пор крендель и стал одним из главных символов города.

Выпечка так прочно вошла в местную жизнь, что после закрытия обители пекари, конечно же, продолжали изготавливать полюбившиеся кренделечки. Более того, со времен Петра I выборгский крендель поставлялся в Санкт-Петербург, где быстро завоевал симпатии высшего света. Большим любителем мучного оказался и царь Александр III. Ему выборгский губернатор Владимир фон Кнорринг отправлял по шесть кренделей каждую неделю.

Здесь любят рассказывать историю про «крендельную войну», разразившуюся в XIX веке между двумя семьями пекарей — Вайтинен и Реппенен. Почти Монтекки и Капулетти, только наши боролись за право выпекать лучший крендель по единственно верному рецепту. Сегодня можно поучаствовать даже в театральных постановках на эту тему, можно самому испечь свой собственный крендель и увезти его как сувенир или слопать тут же, запивая горячим глёгом. Чем-то напоминает глинтвейн, но в местный добавляют миндальных хлопьев, и он держит тепло дольше.

Вообще, Выборг зимой — это очень атмосферный город. Средневековая сказка, укутанная снегом: замки, храмы, памятники, музеи, старинные дома, почти каждый из которых имеет собственную интереснейшую историю. На улице Крепостной можете осмотреть так называемый Дом горожанина. Но только снаружи — он частный — двухэтажный, каменный, двухквартирный, со всеми удобствами. Ничего особенного, кроме того, что построен он в 1583 году. Это самый старый жилой дом в России.