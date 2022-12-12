Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директора новосибирского заказника задержали за незаконную охоту

Правоохранительными органами Новосибирской области на 48 часов задержан директор заказника «Кирзинский», в отношении которого возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (ч. 1 ст. 258 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре, взявшей на контроль ход следствия. По данным следствия, 11 декабря на территории заказника, в 3 км от охотничьего домика обнаружено место забоя косули и лося. В круг подозреваемых попал директор заказника, которого задержали.

Заказник «Кирзинский» (входит в состав заповедника «Саяно-Шушенский») — единственный природный заказник федерального подчинения в Новосибирской области. Он был образован в апреле 1958 года постановлением Совета министров РСФСР и расположен в Барабинском и Чановском районах Новосибирской области. Площадь заказника составляет 119 тыс. га, на территории расположено более полусотни озер. Здесь обитают косули, лоси, лисицы, рыси, барсуки, горностаи, ондатры.

Константин Воронов, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...