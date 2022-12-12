Директора новосибирского заказника задержали за незаконную охоту

Правоохранительными органами Новосибирской области на 48 часов задержан директор заказника «Кирзинский», в отношении которого возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (ч. 1 ст. 258 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре, взявшей на контроль ход следствия. По данным следствия, 11 декабря на территории заказника, в 3 км от охотничьего домика обнаружено место забоя косули и лося. В круг подозреваемых попал директор заказника, которого задержали.

Заказник «Кирзинский» (входит в состав заповедника «Саяно-Шушенский») — единственный природный заказник федерального подчинения в Новосибирской области. Он был образован в апреле 1958 года постановлением Совета министров РСФСР и расположен в Барабинском и Чановском районах Новосибирской области. Площадь заказника составляет 119 тыс. га, на территории расположено более полусотни озер. Здесь обитают косули, лоси, лисицы, рыси, барсуки, горностаи, ондатры.

Константин Воронов, Новосибирск