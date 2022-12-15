«Ждет ли успех российский финтех?»

Старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев о том, как в условиях санкций перестроить сферу платежей, запустить новые финансовые сервисы и к чему готовиться финтеху в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ Старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

— 2022 год стал непростым для российской финансовой системы. Из-за санкционного давления привычные банковские сервисы стали недоступны, в том числе и платежные. Что вы делали для сохранения транзакционной активности клиентов?

— ВТБ одним из первых столкнулся со множеством ограничений. Нам пришлось заново изобретать многие процессы, этим банковским опытом мы потом активно делились с коллегами по рынку.

Отключив нас от привычных сервисов, Запад дал нам невероятный импульс для развития отечественных платежных решений. В этом году заработал российский аналог международных Pay-сервисов — Mir Pay. Это мощный инструмент, к которому только у нас уже привязано более 1 млн карт. Еще одной бесконтактной технологией оплаты стали платежи по QR-коду через СБП. Они работают как офлайн в торговых точках, так и онлайн, через кнопку с переходом в приложение банка.

Спрос на оплату через СБП растет по экспоненте, объемы С2В-платежей за год увеличились в пять раз, а количество таких операций — в восемь раз. Число клиентов ВТБ, их совершающих, выросло до 1 млн человек и уже сопоставимо с количеством активных пользователей Pay-сервисов.

В целом по России в торговой рознице 75% занимают платежи по картам, 20% — это наличные, а на СБП пока приходится 5% платежей. Хотя доля расчетов через нее еще мала, но дальше этот сегмент ждет бурный рост.

— В этом году у россиян значительно сократилось число привычных способов для перечисления средств за рубеж. Удалось ли восстановиться рынку переводов?

— Мы лишились всех возможных сервисов по трансграничным переводам, все было отключено. Но мы восстановились достаточно оперативно: начали создавать альтернативные системе SWIFT сервисы, первыми запустили трансграничные переводы в дружественные страны.

Сейчас клиентам доступен перевод средств в национальных валютах — по банковским реквизитам (для значительных сумм), по номеру карты и телефона. Нам удалось обеспечить эти решения такой технологической базой, что заблокировать их практически невозможно.

В итоге объем трансграничных переводов растет каждый месяц. С июня по ноябрь прошло уже 35 тыс. переводов на 15 млрд руб., к концу года объем операций превысит 20 млрд.

Сегодня мы работаем с десятью странами, а в следующем году удвоим их число. Рассматриваем подключение новых регионов. Рассчитываем, что наши сервисы станут платформенным решением и будут доступны не только розничным клиентам, но и юридическим лицам. Например, предложим их банкам, у которых нет ресурсов и компетенций разрабатывать собственные технологии.

Сейчас для трансграничных переводов мы завершаем тестирование СБП и сразу после решения ЦБ готовимся запустить его в числе первых банков. Кстати, в структуре внутрироссийских переводов Система быстрых платежей уже стала безоговорочным лидером: в ВТБ через нее проходит более 70% транзакций.

— Динамичными в этом году были и события на рынке валют. Граждане то массово снимали валюту, то массово продавали, то вновь несли в банки. Какие тренды отмечаете на этом рынке?

— Доля валютных пассивов в банках снизилась вдвое: россияне «перекладываются» в рубли, сейчас на валютные вклады в среднем приходится лишь около 10% депозитов. При этом растет доля альтернативных валют, прежде всего китайской: например, в ВТБ по итогам ноября юани занимали уже 7% в общем объеме валютных вкладов физлиц.

Юань ожидаемо стал самой покупаемой иностранной валютой в безналичном формате и в третьем квартале занимал 80% в объеме всех конверсионных онлайн-операций в банке. В ноябре его доля скорректировалась до 50% по объему сделок, менее 40% занимают доллары и евро, порядка 10% приходится на валюты других стран. Доля безналичной покупки долларов и евро в общем объеме конверсионных операций сократилась в три раза.

— Как будет развиваться платежный рынок в следующем году? Какие тенденции ожидаете и почему?

— На мой взгляд, 2023 год будет временем популяризации уже созданных технологий. Сегодня примерно у 500 тыс. торговых предприятий — это и интернет-магазины, и физические торговые точки — есть возможность принимать оплату через СБП. В следующем году их количество может превысить 1 млн, и это заметно увеличит число клиентов, которые будут пользоваться для оплаты этим сервисом. Российский финтех набирает обороты, не уступая по качеству иностранным аналогам.

Это поменяет не только потребительские привычки, но и бизнес-модели банков и торговых предприятий. Не секрет, что при расчете картами в магазинах банки получают комиссию. Из нее формируются бонусы для клиентов, например кешбэк. При оплате через СБП размер этой комиссии значительно скромнее, и у банков меньше возможностей улучшать программу лояльности. При этом высвобождаются значительные средства у торговых точек. Поэтому в следующем году мы, вероятно, увидим попытки создания совместных программ лояльности банков и ритейлеров. Это может стать вторым глобальным трендом на платежном рынке и также будет стимулировать переход на оплату через СБП.

Третий тренд — рост интереса клиентов к операциям в валютах дружественных стран, прежде всего в белорусских рублях, тенге и юанях. Юань в целом может стать в следующем году ключевой валютой с точки зрения объема конверсионных операций.

В целом в 2023 году активизируется развитие технологий, которые позволят клиентам вернуться к привычным способам оплаты при помощи смартфона. Считаю, что у максимально широкого круга клиентов должна быть возможность совершать привычные операции максимально быстро и удобно. И банки им в этом обязательно помогут.