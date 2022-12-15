Правила Нараяны Мурти

- Плохие новости поднимаются на лифте, хорошие — по лестнице
- Смысл лидерства в том, чтобы сделать невозможное возможным, изменить реальность
- Если вы доверяете людям, они могут добиться невероятного
- Предпринимательство — это марафон, а не забег на стометровку
- Лучше меньше обещать и больше сделать, а не наоборот
- Наши активы ежедневно выходят за дверь. Нам нужно быть уверенными в том, что наутро они вернутся назад
- Настоящая сила денег — в том, чтобы их отдавать
- Любите свою работу, но не влюбляйтесь в свою компанию
Новости компаний
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14.12.2022
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14.12.2022
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14.12.2022
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14.12.2022