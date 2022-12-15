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Коммерсантъ FM
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Правила Нараяны Мурти

  • Плохие новости поднимаются на лифте, хорошие — по лестнице
  • Смысл лидерства в том, чтобы сделать невозможное возможным, изменить реальность
  • Если вы доверяете людям, они могут добиться невероятного
  • Предпринимательство — это марафон, а не забег на стометровку
  • Лучше меньше обещать и больше сделать, а не наоборот
  • Наши активы ежедневно выходят за дверь. Нам нужно быть уверенными в том, что наутро они вернутся назад
  • Настоящая сила денег — в том, чтобы их отдавать
  • Любите свою работу, но не влюбляйтесь в свою компанию

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