Трамп рассказал про отказ менять Бута на Уилана в годы своего президентства

Американский политик и бизнесмен Дональд Трамп сообщил, что во время своего президентства (2017–2021), отказался обменять отбывавшего 25-летний срок в США россиянина Виктора Бута на осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Rachel Mummey/File Photo, Reuters Дональд Трамп

Фото: Rachel Mummey/File Photo, Reuters

«Я отклонил сделку с Россией по одному из возможных обменов»,— написал 11 декабря господин Трамп в своей соцсети Truth Social. В сообщении он указал Виктора Бута и Пола Уилана в качестве кандидатов на передачу. «Я бы вызволил Пола так же, как я делал рекордное количество раз с другими заложниками»,— написал политик (цитата по ТАСС).

На эту тему ранее высказался бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, работавший при Дональде Трампе. Он объяснил, что возможность обменять господина Бута на господина Уилана была, однако обмен не был осуществлен «по очень веским причинам», связанным с Виктором Бутом.

Ранее 54-й президент США назвал «глупым и односторонним» обмен российского предпринимателя на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер из-за того, что в него не был включен Пол Уилан. Он заявил, что это «глупый и непатриотичный позор для США».

Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер состоялся 8 декабря в Абу-Даби. В администрации Белого дома заявили, что Россия не захотела обсуждать включение в обмен господина Уилана. Бывший морской пехотинец был задержан в Москве в 2018 году. В 2020-м его приговорили к 16 годам заключения.

О последнем обмене заключенными между Россией и США читайте в публикации «Ъ» «Если друг оказался Бут».

Дарья Эрозбек