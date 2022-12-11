Экс-футболист ЦСКА Фернандес возобновит карьеру в Бразилии

Футболист Марио Фернандес, ранее игравший за ЦСКА, решил возобновить карьеру в Бразилии. Московский клуб ЦСКА разрешил ему еще год играть на родине, чтобы быть рядом с семьей. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦСКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марио Фернандес

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Марио Фернандес

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Вместе с Марио Фернандесом хотим сообщить вам, что Марио принял решение возобновить игровую карьеру. Наш клуб не стал возражать желанию Марио еще год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном. Марио, мы очень рады твоему решению вернуться в футбол. Мы желаем всего наилучшего тебе и твоей семье и будем ждать тебя обратно домой»,— говорится в Telegram клуба.

В 2021 году Марио Фернандес продлил соглашение с ЦСКА до окончания сезона-2023/24. Однако в мае 2022 года он объявил о простановке контракта с клубом, заявив, что возвращается на родину — в Бразилию. Он объяснил решение усталостью и желанием побыть с семьей.

Анастасия Ларина