Пострадавшие во время стрельбы сотрудники Walmart подали иски к работодателю

Двое сотрудников магазина Walmart в городе Чизапике (штат Виргиния) подали иски к работодателю в связи с трагическим инцидентом 23 ноября, когда один из менеджеров этого магазина устроил беспорядочную стрельбу и убил шестерых коллег. Как утверждают истцы, сотрудники магазина неоднократно жаловались Walmart на этого менеджера, который отличался неадекватным характером, но руководство компании не прислушивалось к этим жалобам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

23 ноября 31-летний менеджер ночной смены магазина Walmart в Чизапике Андре Бинг пришел на работу с оружием и открыл беспорядочную стрельбу по сотрудникам. Оружие он приобрел в тот же день утром. Отправляясь на работу, он оставил записку со словами: «Надо мной издевались идиоты с низким интеллектом и с полным отсутствием здравого смысла». От его выстрелов погибли шестеро сотрудников магазина, несколько человек пострадали. Потом Бинг покончил с собой.

Двое коллег Бинга, которым удалось спастись от его выстрелов, в своих исках ссылаются на несколько случаев подачи жалоб на Андре Бинга за последние несколько лет. По словам истцов, они регулярно слышали от Бинга хамские и оскорбительные высказывания, он угрожал некоторым коллегам, обещал отомстить, если те что-то против него сделают. Он постоянно видел вокруг себя заговоры, считал, что против него плетутся интриги и все говорят о нем плохо. Многие считали его опасным и агрессивным, говорится в исках.

Сотрудники магазина подавали жалобы в отдел кадров, но в результате руководство магазина лишь проводило с ними беседы, а последствий для Бинга не было никаких. Истцы обвиняют Walmart в том, что компания не провела надлежащей проверки по жалобам сотрудников, что позволило произойти трагедии. Каждый из истцов требует компенсации в размере $50 млн.

Алена Миклашевская