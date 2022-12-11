Корабль SpaceX с россиянином Федяевым отправится на МКС в феврале 2023 года

Пуск миссии космического корабля SpaceX Crew Dragon-6 к Международной космической станции (МКС) запланирован на середину февраля 2023 года, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В состав экипажа войдет российский астронавт Андрей Федяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Федяев

Фото: SpaceX Андрей Федяев

Фото: SpaceX

В состав экипажа также войдут астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади. Они проведут на МКС полгода.

Ракета-носитель Falcon 9 будет запущена в космос со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Точная дата запуска не приводится.

«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022–2024 годах в июле 2022 года. В рамках программы в сентябре астронавт NASA Франциско Рубио прибыл на МКС, запуск миссии прошел с космодрома Байконур. В октябре россиянка Анна Кикина прибыла на МКС в составе миссии Crew Dragon-5, запущенной из Флориды.

Олеся Павленко