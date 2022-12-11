Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корабль SpaceX с россиянином Федяевым отправится на МКС в феврале 2023 года

Пуск миссии космического корабля SpaceX Crew Dragon-6 к Международной космической станции (МКС) запланирован на середину февраля 2023 года, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В состав экипажа войдет российский астронавт Андрей Федяев.

Андрей Федяев

Андрей Федяев

Фото: SpaceX

Андрей Федяев

Фото: SpaceX

В состав экипажа также войдут астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади. Они проведут на МКС полгода.

Ракета-носитель Falcon 9 будет запущена в космос со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Точная дата запуска не приводится.

«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022–2024 годах в июле 2022 года. В рамках программы в сентябре астронавт NASA Франциско Рубио прибыл на МКС, запуск миссии прошел с космодрома Байконур. В октябре россиянка Анна Кикина прибыла на МКС в составе миссии Crew Dragon-5, запущенной из Флориды.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...