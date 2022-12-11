Праздники уйдут в работу

Треть россиян намерена провести новогодние праздники на рабочем месте. К такому выводу пришли в сервисе «Авито». Аналитики компании опросили 10 тыс. пользователей. Большинство же респондентов ответили, что во время каникул предпочтут смотреть фильмы и встречаться с близкими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Подробнее о том, кто и по каким причинам планирует работать в праздники, в справке “Ъ FM”:

31 декабря в рабочей обстановке встретят 18% опрошенных, это меньше чем в прошлом году. Но 1 января для подавляющего большинства граждан будет полноценным выходным, выяснили аналитики «Авито». В офис или на предприятие отправятся лишь 3% россиян. Работать или подрабатывать в оставшиеся дни каникул намерена треть респондентов. Отказаться от празднования заставляет специфика профессии — это чаще других отмечают руководители подразделений и высококвалифицированные специалисты вроде врачей и инженеров. Сменный график в ответах упомянули водители, курьеры, продавцы. Другие причины — возможность дополнительного заработка и необходимость закончить долгосрочный проект. Так в основном отвечали собственники бизнеса и предприниматели.

Спрос на подработку в этом году и в праздники в частности довольно высок. А большинство предложений приходится на сферы обслуживания и развлечения, говорит замгендиректора сервиса Rabota.ru Александр Ветерков:

«В первую очередь подработать можно на основном месте трудоустройства, если предприятие в новогодние праздники функционирует. Здесь спектр вариантов большой — от розничной торговли до медицинских учреждений либо непрерывных производств. Много предложений, естественно, открыто в ресторанах и кафе. Также в новогодние праздники подработку предлагают службы такси, курьерские службы, логистические, маркетплейсы.

Большое количество вариантов в индустрии развлечений, начиная от кинотеатров, театров, новогодних елок, где требуются, например, аниматоры или помощники на площадках. Если говорить совсем про новогодние, то елочные базары или упаковка подарков. И много работников нужно в сфере туризма — от отелей до баз с активными видами спорта. Это горнолыжные базы, батутные центры».

“Ъ FM” узнал у топ-менеджеров российских компаний, придется ли их сотрудникам провести каникулы в офисе или на производстве и предусмотрены ли за такие смены дополнительные выплаты:

Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «Специфика нашего производства не предусматривает переработки именно в выходной. Есть опять же дежурные, поддержка — те, кто обслуживает клиентов непрерывно по сменам и даже в выходные. Но в целом мы стараемся, чтобы люди отдыхали. У нас очень интенсивный график, мы много работаем в активное время, иногда перерабатываем, но компенсируем это. Сотрудники намного спокойнее и, я бы сказал, более творческие, когда приходят после выходных, когда хорошо отдохнули». Председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский: «Сотрудники, которые сопровождают строительство, будут работать в графике наших клиентов. Многие из них выйдут 4 января. Специалисты, занятые непосредственно собственным строительством, — 4 и 9 числа. Что касается офисных сотрудников, то 90% из них отгуляют полные выходные. Те, кто будет работать в выходные дни, получат дополнительную денежную компенсацию — порядка 50% от текущей ставки». Зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь: «В банке на новогодние праздники дежурят IT-подразделения, которые поддерживают работоспособность системы, сотрудники, отвечающие за сохранность, за безопасность. Также, как правило, чуть раньше у нас выходит бухгалтерия, чтобы вовремя свестись и закрыть годовой баланс. Такие дни либо оплачиваются соответствующим образом, либо предоставляются дополнительные отгулы».

Тренд на поиск подработки в следующем году продолжит расти, отмечают в сервисе Rabota.ru.

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Алексей Нарышкин