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Коммерсантъ FM
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Nikkei: Япония готовит новую стратегию кибербезопасности, подразумевающую превентивные меры

По данным японского агентства Nikkei, правительство Японии усовершенствует стратегию национальной кибербезопасности, которая в ряде случаев будет включать в себя возможность принятия превентивных мер. В минувшую субботу проект обновленной стратегии был представлен на рассмотрение коалиционному правительству страны.

Nikkei отмечает, что по действующим законам Япония может принимать ответные меры в киберпространстве только после объявления чрезвычайного положения на общенациональном уровне, которое требует вмешательства и национальных сил обороны. Теперь же предлагается упростить применение ответных мер против киберугроз в отношении Японии. Например, предлагается осуществлять контроль за теми, кто уже совершал попытки кибератак на японские ресурсы в интернете, и в случае обнаружения новых рисков с их стороны наносить по таким киберпреступникам превентивный удар их же собственными методами, например кибератакой.

Ожидается, что коалиционное правительство Японии рассмотрит внесение изменений в стратегию кибербезопасности до конца декабря, чтобы в январе вынести их на рассмотрение парламента страны. В случае принятия изменений, это будет первый крупный пересмотр стратегии национальной кибербезопасности Японии с 2013 года, когда такая стратегия была принята на фоне растущих киберугроз против Японии в основном со стороны Китая, а также из-за усилившихся трений вокруг Тайваня.

Евгений Хвостик

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