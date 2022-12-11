Франция склоняет мигрантов к выбору

Законопроект о регулировании иммиграции обсуждают во французском парламенте. Голосование ожидается только весной, но дискуссии начались уже сейчас. Правительству и главному разработчику закона, министру внутренних дел Жеральду Дарманену предстоит пройти по узкой тропинке между правыми, отрицающими пользу от иммиграции, и левыми, выступающими против любого регулирования. Велика вероятность, что в итоге закон не устроит ни тех, ни других, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol , Reuters Фото: Pascal Rossignol , Reuters

На этой неделе вопрос о миграции и мигрантах вновь оказался в центре внимания французских политиков. В парламенте на протяжении четырех часов продолжались дебаты, касающиеся новой законодательной инициативы. И до весны, когда запланировано голосование, острота вопроса будет лишь усиливаться.

Суть отношения французских властей к иммигрантам глава МВД Жеральд Дарманен определил просто: «Мы должны быть плохими для плохих и хорошими для хороших». Подобный закон готовил еще Жерар Коломб, первый министр внутренних дел первого правительства в ходе первого президентского срока Эмманюэля Макрона. В то время инициатива показалась непроходной и была отложена на неопределенный срок. С тех пор поменялся и министр внутренних дел (причем дважды), и климат в обществе, и законопроект.

Францию много месяцев сотрясали протесты «желтых жилетов». Правые настроения в стране пошли в рост. Республика пережила кризис в связи с пандемией COVID-19. А теперь она сталкивается с последствиями военных действий на территории Европы. На этом фоне Жеральд Дарманен и правительство в целом сейчас в большей степени стремятся удовлетворить правых, нежели левых. С первыми, как считают власти, можно найти общий язык, вторые в любом случае будут против, видя в попытках ограничить приток иммигрантов покушение не только на права человека, но и на собственную избирательную базу (мало кто из иммигрантов поддерживает правых).

Правым предназначены аргументы о том, что иммиграция способствует росту числа иждивенцев и преступников. «Иностранцы составляют 7% населения Франции, но совершают 19% правонарушений. Не замечать этого — значило бы отрицать реальность»,— говорит господин Дарманен. Его довод подкреплен очередной трагедией, произошедшей в октябре в Париже. Алжирская иммигрантка, имевшая предписание покинуть французскую территорию и три года проживавшая в стране без документов, убила 12-летнюю девочку Лолу. Теперь правые, вопреки ясно выраженному желанию родителей девочки, сделали Лолу символом страдающей от злобных пришельцев отчизны.

Предписания покинуть Францию, которые получают выявленные нелегальные иммигранты,— предмет головной боли правительства. Каждый год их получают 120 тыс. человек, но, по сведениям полиции, лишь в 5,6% случаев незваных гостей реально выпроваживают под полицейским конвоем. Власти объясняют, правда, что большинство затронутых этими мерами якобы уезжает из страны самостоятельно. Но верится с трудом.

У иностранцев, получивших такие предписания, сейчас слишком много способов затянуть исполнение решения с помощью бесконечных судов и апелляций. В новом законопроекте предлагается ограничить возможности легального сопротивления высылке.

К примеру, при первом же отказе в предоставлении убежища предписание выдается немедленно, и у иммигранта, желавшего стать беженцем, будет не более 15 дней на обжалование.

Те, кто попытается уклониться от исполнения предписания, будут внесены в список разыскиваемых. При задержании, до выдворения из страны таких нелегалов будут помещать в лагерь для перемещенных лиц. Министр намерен «сделать их жизнь невозможной, например, запретив получать государственные пособия или пользоваться социальным жильем».

Но, декларируя жесткость к нежелательным приезжим, министр предлагает проявить мягкость к тем, кто нужен французской экономике. Речь идет о тех рабочих местах, занять которые в стране мало желающих. Глава МВД вместе с министром труда Оливье Дюссо собираются выдавать специальные виды на жительство тем нелегальным иммигрантам, которые уже находятся в стране и готовы эти места занять. Тем из них, кто уже работает, дадут возможность легализоваться, начав процесс самостоятельно, а не так, как раньше, когда это зависело только от возможности и желания работодателя. Как справедливо замечают министры, часто работодатели не заинтересованы ни в лишней бумажной волоките, ни в том, чтобы их работники получали легальный статус и вместе с ним новые права.

Правительство также хочет в дальнейшем ввести «автоматическое продление многолетних видов на жительство» для тех, кто не имел недоразумений с законом.

«Несколько сотен тысяч человек будут освобождены от очередей в префектурах»,— пообещал министр внутренних дел.

Между тем левые сочли эти предложения недостаточными. Они требуют полной легализации всех нелегалов. А со стороны правых эта возможная мера критикуется еще сильнее: в этом видят намерение властей капитулировать перед «понаехавшими» и начать раздавать виды на жительство всем, кто проник в страну без разрешения.

В желании поддержать экономику за счет использования труда иммигрантов многие французы видят извращенную логику. Например, глава сенатской группы правых «Республиканцев» Брюно Ретайо в нехватке рабочих рук винит «трусость правительства». «Смелость заключалась бы в том, чтобы взяться за причины: во Франции слишком низка заработная плата и слишком высоки пособия,— говорит он.— Вместо этого правительство намерено привлекать дешевую иностранную рабочую силу и их семьи, которых мы не можем позволить себе размещать и ассимилировать».

Брюно Ретайо счел бы справедливым закон, при котором человек, приехавший во Францию нелегально, раз и навсегда лишался бы права на документы.

И правые, и левые ждут от правительства не списка отдельных мер, сведенных в очередной закон, а концептуального ответа на проблему, которая становится все более важной. На этом настаивает, например, в статье для Le Figaro бывший глава французской разведки DGSE и дипломат высокого ранга Пьер Брошан. По его мнению, иммиграция «угрожает гражданскому миру»: она повинна в «ползучей трансформации французского общества в третий мир и непрерывной деградации в ключевых областях, таких как образование, производство, общественные услуги, безопасность, вежливость и так далее». «Не все, что неладно во Франции, происходит по вине иммиграции, но ее участие в этом, на мой взгляд, весьма недооценено»,— отмечает господин Брошан.

Правительство готовится к дальнейшей критике с обоих флангов. Поэтому премьер-министр Элизабет Борн уже начала защиту законопроекта. Основной посыл, по ее словам, состоит в том, что французы должны иметь возможность показывать, кого они хотят видеть на своей территории, а кого нет. Она обещает, что полный текст законопроекта, который должен быть представлен в начале 2023 года, «будет сбалансированным», сочетая в себе «твердость» и «человечность».