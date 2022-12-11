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Франция склоняет мигрантов к выбору

Власти республики хотят стать «плохими для плохих и хорошими для хороших»

Законопроект о регулировании иммиграции обсуждают во французском парламенте. Голосование ожидается только весной, но дискуссии начались уже сейчас. Правительству и главному разработчику закона, министру внутренних дел Жеральду Дарманену предстоит пройти по узкой тропинке между правыми, отрицающими пользу от иммиграции, и левыми, выступающими против любого регулирования. Велика вероятность, что в итоге закон не устроит ни тех, ни других, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Pascal Rossignol , Reuters

Фото: Pascal Rossignol , Reuters

На этой неделе вопрос о миграции и мигрантах вновь оказался в центре внимания французских политиков. В парламенте на протяжении четырех часов продолжались дебаты, касающиеся новой законодательной инициативы. И до весны, когда запланировано голосование, острота вопроса будет лишь усиливаться.

Суть отношения французских властей к иммигрантам глава МВД Жеральд Дарманен определил просто: «Мы должны быть плохими для плохих и хорошими для хороших». Подобный закон готовил еще Жерар Коломб, первый министр внутренних дел первого правительства в ходе первого президентского срока Эмманюэля Макрона. В то время инициатива показалась непроходной и была отложена на неопределенный срок. С тех пор поменялся и министр внутренних дел (причем дважды), и климат в обществе, и законопроект.

Францию много месяцев сотрясали протесты «желтых жилетов». Правые настроения в стране пошли в рост. Республика пережила кризис в связи с пандемией COVID-19. А теперь она сталкивается с последствиями военных действий на территории Европы. На этом фоне Жеральд Дарманен и правительство в целом сейчас в большей степени стремятся удовлетворить правых, нежели левых. С первыми, как считают власти, можно найти общий язык, вторые в любом случае будут против, видя в попытках ограничить приток иммигрантов покушение не только на права человека, но и на собственную избирательную базу (мало кто из иммигрантов поддерживает правых).

Правым предназначены аргументы о том, что иммиграция способствует росту числа иждивенцев и преступников. «Иностранцы составляют 7% населения Франции, но совершают 19% правонарушений. Не замечать этого — значило бы отрицать реальность»,— говорит господин Дарманен. Его довод подкреплен очередной трагедией, произошедшей в октябре в Париже. Алжирская иммигрантка, имевшая предписание покинуть французскую территорию и три года проживавшая в стране без документов, убила 12-летнюю девочку Лолу. Теперь правые, вопреки ясно выраженному желанию родителей девочки, сделали Лолу символом страдающей от злобных пришельцев отчизны.

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Предписания покинуть Францию, которые получают выявленные нелегальные иммигранты,— предмет головной боли правительства. Каждый год их получают 120 тыс. человек, но, по сведениям полиции, лишь в 5,6% случаев незваных гостей реально выпроваживают под полицейским конвоем. Власти объясняют, правда, что большинство затронутых этими мерами якобы уезжает из страны самостоятельно. Но верится с трудом.

У иностранцев, получивших такие предписания, сейчас слишком много способов затянуть исполнение решения с помощью бесконечных судов и апелляций. В новом законопроекте предлагается ограничить возможности легального сопротивления высылке.

К примеру, при первом же отказе в предоставлении убежища предписание выдается немедленно, и у иммигранта, желавшего стать беженцем, будет не более 15 дней на обжалование.

Те, кто попытается уклониться от исполнения предписания, будут внесены в список разыскиваемых. При задержании, до выдворения из страны таких нелегалов будут помещать в лагерь для перемещенных лиц. Министр намерен «сделать их жизнь невозможной, например, запретив получать государственные пособия или пользоваться социальным жильем».

Но, декларируя жесткость к нежелательным приезжим, министр предлагает проявить мягкость к тем, кто нужен французской экономике. Речь идет о тех рабочих местах, занять которые в стране мало желающих. Глава МВД вместе с министром труда Оливье Дюссо собираются выдавать специальные виды на жительство тем нелегальным иммигрантам, которые уже находятся в стране и готовы эти места занять. Тем из них, кто уже работает, дадут возможность легализоваться, начав процесс самостоятельно, а не так, как раньше, когда это зависело только от возможности и желания работодателя. Как справедливо замечают министры, часто работодатели не заинтересованы ни в лишней бумажной волоките, ни в том, чтобы их работники получали легальный статус и вместе с ним новые права.

Правительство также хочет в дальнейшем ввести «автоматическое продление многолетних видов на жительство» для тех, кто не имел недоразумений с законом.

«Несколько сотен тысяч человек будут освобождены от очередей в префектурах»,— пообещал министр внутренних дел.

Между тем левые сочли эти предложения недостаточными. Они требуют полной легализации всех нелегалов. А со стороны правых эта возможная мера критикуется еще сильнее: в этом видят намерение властей капитулировать перед «понаехавшими» и начать раздавать виды на жительство всем, кто проник в страну без разрешения.

В желании поддержать экономику за счет использования труда иммигрантов многие французы видят извращенную логику. Например, глава сенатской группы правых «Республиканцев» Брюно Ретайо в нехватке рабочих рук винит «трусость правительства». «Смелость заключалась бы в том, чтобы взяться за причины: во Франции слишком низка заработная плата и слишком высоки пособия,— говорит он.— Вместо этого правительство намерено привлекать дешевую иностранную рабочую силу и их семьи, которых мы не можем позволить себе размещать и ассимилировать».

Брюно Ретайо счел бы справедливым закон, при котором человек, приехавший во Францию нелегально, раз и навсегда лишался бы права на документы.

И правые, и левые ждут от правительства не списка отдельных мер, сведенных в очередной закон, а концептуального ответа на проблему, которая становится все более важной. На этом настаивает, например, в статье для Le Figaro бывший глава французской разведки DGSE и дипломат высокого ранга Пьер Брошан. По его мнению, иммиграция «угрожает гражданскому миру»: она повинна в «ползучей трансформации французского общества в третий мир и непрерывной деградации в ключевых областях, таких как образование, производство, общественные услуги, безопасность, вежливость и так далее». «Не все, что неладно во Франции, происходит по вине иммиграции, но ее участие в этом, на мой взгляд, весьма недооценено»,— отмечает господин Брошан.

Правительство готовится к дальнейшей критике с обоих флангов. Поэтому премьер-министр Элизабет Борн уже начала защиту законопроекта. Основной посыл, по ее словам, состоит в том, что французы должны иметь возможность показывать, кого они хотят видеть на своей территории, а кого нет. Она обещает, что полный текст законопроекта, который должен быть представлен в начале 2023 года, «будет сбалансированным», сочетая в себе «твердость» и «человечность».

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