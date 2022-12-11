Песков: Европа меняет газовую зависимость от России на зависимость от США

Европа недоговаривает, когда заявляет, что хочет избавиться от газовой зависимости от России, поскольку в то же время увеличивает зависимость от топлива из США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На фоне абсурдного желания, оголтелого совершенно, как говорят европейцы, "избавиться от зависимости от России". Но при этом они не договаривают, что они хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа»,— заявил господин Песков в эфире телеканале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что в отношениях Европы и США в этой сфере «взаимности гораздо меньше». По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас, когда европейцы каждый день теряют миллиарды евро, эти миллиарды долларов уже зарабатывают в Вашингтоне.

Евросоюз ввел эмбарго на транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше $60 за баррель и теперь обсуждает потолок цен на российский газ. Ограничение на голубое топливо из РФ обсуждается давно, однако страны ЕС не могут прийти с соглашению. Bloomberg писал, что 12 государств-членов призвали значительно снизить потолок. Пока санкции не введены, ЕС и Великобритания закупили почти на 21% больше российского СПГ, чем в прошлом году. После введения эмбарго ЕС намерен заменить российский газ поставками СПГ из США, Катара и Азербайджана.

Что тем временем происходит в российском газовом секторе — в материале «Ъ FM» «СПГ экспортируется рекордно».

Дарья Эрозбек