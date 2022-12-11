SuperJob: в 2022 году россиян, которые любят Новый год, стало больше

В 2022 году выросло число россиян, которые любят Новый год, сообщил РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob. По их данным, 31% респодентов «очень любят» праздник, в 2021 году этот показатель составлял 24%. Еще 33% опрошенных сообщили, что «любят, но без фанатизма», в прошлом году так ответил 31% респодентов.

За 2022 год до 28% сократилось число тех, кто спокойно относится к Новому году. Еще 4% ответили, что не испытывают удовольствия от праздника. 1% респодентов заявили, что «просто ненавидят» его.

По данным SuperJob, больше всего Новый год любят женщины до 34 лет с доходом до 80 тыс. руб. Мужчины до 44 лет с доходом от 80. тыс. руб. и без детей относятся к празднику наиболее равнодушно среди опрошенных.

Ранее «Ъ» писал, что во время предновогоднего сезона россияне будут экономить. По оценкам аналитиков, продажи непродовольственных товаров в декабре год к году могут снизиться на 12,5% в натуральном выражении и на 2,7% в деньгах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не дорог тот подарок».

Олеся Павленко