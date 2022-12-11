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Коммерсантъ FM
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Норвегия выделила Украине $100 млн на восстановление энергосистемы

Украина получит от Норвегии $100 млн на восстановление энергосистемы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По данным Киева, на Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС.

«Я благодарю за это решение всех норвежцев. Спасибо правительству. Мы получаем от Норвегии и оборонную, и экономическую, и политическую поддержку, и гуманитарную помощь. Помогает Норвегия и с закупкой газа»,— сказал господин Зеленский в видеообращении. Его слова приведены на сайте главы государства.

Россия с 10 октября наносит массированные удары по Украине после теракта на Крымском мосту. Минобороны называет целями в том числе энергетические объекты. С тех пор Украина испытывает проблемы с энергоснабжением. Так, накануне, 10 октября, без света осталась почти вся Одесская область (РФ не сообщала об ударах по объектам региона).

Леонид Уварчев

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