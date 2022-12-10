Медведев прокомментировал снос памятников на Украине цитатой из «Белой гвардии» Булгакова

За прошедший месяц на Украине демонтировали несколько мемориальных сооружений, связанных с историей и культурой России,— в том числе памятники поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал эти события цитатой из «Белой Гвардии» Михаила Булгакова. Господин Медведев предположил, что вместо снесенных монументов на Украине, которую он называет Малороссией, будут ставить памятники «разнообразным гетманам».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я б вашего гетмана,— кричал старший Турбин,— за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман…»,— приводит господин Медведев цитату.

Дмитрий Медведев в своей публикации в Telegram-канале также отметил, что Михаил Булгаков был киевлянином.

Приведенная экс-президентом цитата варьируется в зависимости от изданий и редакций «Белой гвардии». Наиболее приближенная к упомянутому тексту цитата содержится преимущественно в современных научных и старых изданиях романа. В актуальных художественных изданиях («Азбука-Аттикус», 2011) произведения зачастую отсутствуют фрагмент на украинском языке или упоминание «мразей с хвостами на головах».

Цитата принадлежит главному герою романа Алексею Турбину. Он является сторонником царской власти и императора Николая II, активно критикует социалистическую оппозицию, временное правительство и скептически относится к «украинизации».

Сегодня, 10 декабря, были демонтированы памятники Александру Пушкину и Александру Суворову в городе Тульчин, Винницкая область. Ранее сносы памятников были организованы в Измаиле и Кременчуге. В конце ноября горсовет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос памятников Екатерине II и Суворову.

Андрей Сапожников