Полиция освободила заложников в торговом центре в Дрездене

Полиция Дрездена освободила двух заложников в торговом центре Altmarkt-Galerie в центре города, сообщило ведомство в своем Twitter. СМИ также сообщают, что нападавший задержан. Ранее он напал на здание радиостанции Radio Dresden.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские в районе рождественской ярмарки в Дрездене

Фото: Matthias Rietschel, Reuters Полицейские в районе рождественской ярмарки в Дрездене

Фото: Matthias Rietschel, Reuters

Как сообщили в полиции, заложники не пострадали. Позже в ведомстве сообщили, что сняли перекрытия в центре Дрездена к 15:01 мск, торговый центр остается закрытым.

По информации Radio Dresden, полиция задержала подозреваемого в нападении. Перед тем как взять заложников, он убил свою 62-летнюю мать.

Ранее газета Bild сообщила, что 40-летний мужчина напал на здание радиостанции Radio Dresden. Он пытался прострелить противопожарную дверь у главного входа в строение, но не попал в датчик. По словам главы радио Тино Утасси, сотрудники находятся в безопасном месте.

Олеся Павленко