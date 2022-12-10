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СБУ заподозрила диакона УПЦ из Запорожья в «антиукраинской деятельности»

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает диакона одной из церквей Запорожской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в «антиукраинской деятельности». В СБУ рассказали, что мужчина публично агитировал за присоединение Запорожской области к России. Для этого он использовал свой аккаунт во «ВКонтакте».

По данным СБУ, клирик подвергал сомнению «государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах». «Он агитировал людей прийти на избирательные участки и проголосовать в пользу страны-агрессора. Кроме этого, в своих «сообщениях» он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры»,— говорится в пресс-релизе СБУ в Telegram.

По месту жительства клирика провели обыски. Ему предъявлено подозрение по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) и ч. 1 ст. 161 (действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В мае УПЦ объявила о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ). В Верховной раде предложили запретить деятельность РПЦ на Украине. СБУ уже провела «контрразведывательные мероприятия», в частности, в Киево-Печерской лавре, а также на объектах УПЦ в Житомирской и Харьковской областях. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

О развитии отношений РПЦ и УПЦ — в публикации «Ъ» «Московская отповедь».

Лаура Кеффер

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