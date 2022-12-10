СБУ проводит обыски в храмах УПЦ в Харьковской области

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что проводит «контрразведывательные мероприятия» в 14 объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в Харьковской области. Обыски ведут совместно с Нацгвардией и Госпогранслужбой. СБУ назвала целью мероприятий «системную работу по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб».

Об обысках говорится на странице областного управления СБУ в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). СБУ опубликовала список объектов, где проводятся обыски, среди них 11 храмов, два собора и Свято-Покровский мужской монастырь. «При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметам, запрещенным к обращению»,— уточнили в СБУ.

В мае УПЦ объявила о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ). В ноябре в Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины. Депутаты также предложили дать возможность отбирать имущество у УПЦ. СБУ уже провела «контрразведывательные мероприятия», в частности, в Киево-Печерской лавре, объектах УПЦ в нескольких областях. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией.

О развитии отношений РПЦ и УПЦ читайте в публикации «Ъ» «Московская отповедь».

Лаура Кеффер