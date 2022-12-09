Профсоюз обвинил IKEA в отказе от компенсаций работникам фабрик в двух областях

Руководство компании IKEA отказалось удовлетворить требования 510 работников фабрик в Ленинградской и Кировской областях. Об этом сказано в профиле профсоюза «ИКЕА Тихвин» во «ВКонтакте». Ранее в декабре сотрудники завода подали петицию о выплате им компенсаций в размере 50 тыс. руб. и предоставлении гарантий сохранения рабочих мест при переходе компании к новому собственнику.

«С сожалением сообщаем вам, что мы не можем удовлетворить или дать обещания ни по одному из ваших требований»,— следует из сообщения. В посте также сказано, что в ближайшее время пройдет опрос среди персонала компании фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. После получения результатов опроса могут пройти забастовки на этих заводах.

5 декабря 510 работников фабрик в Ленинградской и Кировской областях подписали петицию, в которой потребовали выплатить бонус «Спасибо» за 2022 год каждому сотруднику, единовременную компенсацию в связи с уходом IKEA по форс-мажорным обстоятельствам в размере не менее 50 тыс. руб. каждому сотруднику и дать гарантии на сохранение рабочих мест при переходе к новому собственнику в течение одного года.

1 декабря в Ленобласти работники закрытого магазина «ИКЕА Дыбенко» провели часовую предупредительную забастовку.

INTER IKEA летом сообщила о продаже четырех фабрик в Ленинградской, Московской, Кировской областях и Великом Новгороде. Кроме того, компания сократила персонал на этих заводах. Сейчас IKEA ищет покупателя, среди которых могут быть АФК «Система», торговые сети «Твой дом» и Hoff.

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Полина Собакина