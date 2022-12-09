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Коммерсантъ FM
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В системе регистрации на рейсы S7 Airlines произошел сбой

В работе онлайн-регистрации на рейсы авиакомпании S7 Airlines произошел сбой. В связи с этим время регистрации в аэропортах увеличено, сообщили в компании.

«Из-за обновления новой системы бронирования ORS были сбои в онлайн-регистрации на рейсы S7 Airlines, а также увеличено время регистрации в аэропортах»,— сказали «РИА Новости» в компании.

Представители S7 заверили, что специалисты уже работают над устранением ошибки. Онлайн-регистрация на рейсы из Москвы восстановлена.

Ранее сегодня, 9 декабря, наблюдались сбои ряда онлайн-приложений. Пользовали сообщали об перебоях в работе приложений банка «Тинькофф», Альфа-банка, Райффайзенбанка и Сбербанка.

Позже «Тинькофф» сообщил, что восстановил работу своих сервисов. В Альфа-банке «Ъ» заявили, что это был не сбой, а технические работы. В Райффайзенбанке «Ъ» опровергли информацию о перебоях в работе приложения. Сбербанк уже восстановил работу.

Лусине Баласян

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