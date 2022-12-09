Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему сокращается предложение многокомнатных квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Высокая стоимость квадратного метра и значительные итоговые цифры в договоре на покупку жилья в новостройке сказались на квартирографии проектов. Квартиры теряют метры, хотя их планировки становятся более функциональными и продуманными. Количество предлагаемых вариантов с четырьмя и более комнатами в новых столичных ЖК за год снизилось почти на 10%, посчитали эксперты компании «Метриум». И больше всего таких лотов потеряли дома бизнес-класса, где этот формат теперь встречается на 20% реже.

Растет предложение просторных квартир только в новомосковских новостройках в элитном сегменте и делюкс в исторической части города. Сокращение числа просторных форматов — общая тенденция на рынке, отмечают брокеры. Есть версия, что она связана с выводом новых проектов, где при проектировании такие лоты предусматривали реже, чем раньше. Отчасти это обусловлено как ростом стоимости жилья, так и корректировками в поведении потенциальных покупателей. Они чаще присматривают для себя готовые загородные форматы или недвижимость за рубежом. В итоге квартиры с большим количеством комнат постепенно переходят в формат эксклюзивного продукта.

Реже встречаются многокомнатные лоты и в массовом сегменте новостроек в Москве. Так, к концу осени в городе было всего 117 таких вариантов, год назад — больше на 19%. При этом доля просторных квартир и апартаментов в реализации на массовом рынке не изменилась и сохранилась в пределах 1% от общего объема предложения в сегменте. В премиум-классе число объектов с четырьмя и более комнатами тоже сократилось — почти на 15% за год.