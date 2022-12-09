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Коммерсантъ FM
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Песков назвал отказ Узбекистана от газового союза с Россией и Казахстаном попыткой «помазать политикой эти процессы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова об отказе Узбекистана от создания газового союза с Россией и Казахстаном — попытка «помазать политикой эти процессы». По его мнению, агентство Reuters исказило слова министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, который заявил, что страна не будет закупать энергоносители в рамках какого-либо союза.

«Все это требует координации. И все это требует не координации с точки зрения политики, как об этом написало агентство Reuters, никаких там политических условий нет, а с точки зрения именно коммерческой выгоды и коммерческих интересов трех стран»,— сказал Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

28 ноября президент России Владимир Путин обсудил создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Дмитрий Песков говорил, что маршруты поставок энергоносителей в этом регионе «чрезвычайно актуальны» и такой союз «будет соответствовать интересам всех трех стран». Стороны пока не приводили подробностей проекта.

8 декабря министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сказал, что страна будет импортировать энергоресурсы на основе коммерческих контрактов. По его словам, участие в «каком-то альянсе или союзе» для этого не требуется. По данным Reuters, министр заявил, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.

О ситуации с «тройственным союзом» — в материале «Ъ FM» «"Тройственный союз" не сложился».

Олеся Павленко

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