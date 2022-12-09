МИД Венгрии: Брюссель и «либеральная машина пропаганды» используют все виды шантажа против страны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель шантажирует Венгрию. По его мнению, давление на страну будет продолжаться и стране стоит приготовиться к «нападениям».

«На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям. Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует»,— сказал Петер Сийярто на Форуме гражданской солидарности (цитата по «РИА Новости»).

Господин Сийярто добавил, что в последние 12 лет политика Будапешта никогда не была «в мейнстриме Евросоюза», однако «всегда была успешной». По его словам, сейчас Венгрия стремится избежать рецессии на фоне возникшего в Европе «энергетического кризиса ранее не виданных масштабов».

Летом Венгрия несколько недель блокировала принятие ограничений против российской нефти, в итоге страна добилась для себя исключений. 6 декабря из-за позиции Венгрии в ЕС не смогли согласовать пакет помощи Украине на €18 млрд. По информации Financial Times, на встрече в ЕС 7 декабря страна также отказалась поддержать девятый пакет санкций против России.

Олеся Павленко