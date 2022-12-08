Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф заявил, что главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик останется на своем посту и будет готовить команду к домашнему чемпионату Европы 2024 года. Ранее сборная Германии не сумела выйти в play-off на втором чемпионате мира подряд. На турнире в Катаре команда заняла третье место в группе E.

«Мы убеждены, что проведение чемпионата Европы 2024 года в нашей стране — это прекрасная возможность для футбола в Германии. Наша цель — сделать этот турнир спортивно успешным. Мы полностью уверены во Флике, он справится с этой задачей вместе со своей командой»,— приводит слова Нойендорфа официальный сайт DFB.

Ханс-Дитер Флик сменил Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии по окончании чемпионата Европы-2021, заключив контракт до 2024 года. Ранее Флик был ассистентом Лёва с 2006 по 2014 год и выиграл с командой чемпионат мира в Бразилии в 2014 году.

«РИА Новости»