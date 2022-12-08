Совет ЕС утвердил решение о непризнании выданных в Донбассе российских паспортов

Совет ЕС окончательно утвердил решение о непризнании паспортов России, выданных в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, Южной Осетии и Абхазии.

«Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами—членами ЕС. Это решение направлено на выработку общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики и сохранение безопасности государств—членов ЕС»,— сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета.

В сентябре Еврокомиссия утвердила предложение о непризнании паспортов РФ, выданных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон сообщила, что такое решение Евросоюз принимает впервые. В конце ноября Европарламент одобрил поправку к принятом положению, согласно которой исключение сделают для тех, кто уезжает из России в страны Евросоюза по гуманитарным причинам.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина