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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 10–11 декабря

8 декабря в прокат вышел ряд фильмов, среди которых южнокорейская драма «Помнить» и российский детектив «Тень. Взять Гордея». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».

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На тебе сошелся клином белый свет
Помнить
Быстрый словарик любви
Тень. Взять Гордея
Треугольник печали
Елки 9
Двойная петля
Нитрам
Сестры
Ламборгини: Человек-легенда
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На тебе сошёлся клином белый свет (2021)

На тебе сошелся клином белый свет

  • Режиссер: Игорь Поплаухин
  • В ролях: Кира Пиевская, Екатерина Ермишина, Георгий Кудренко
  • Жанр: драма / Россия / 91 мин.
  • В прокате: с 8 декабря

Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «В лесной речке охотники находят тело молодой певицы по имени Янка Дягилева. С этого момента начинается запутанная хроника последнего дня в жизни девушки, в течение которого она проделает длинный путь — из города на дачу, а потом в чащу к реке. В этот день Янка успеет повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми, даже с теми, кого уже нет в живых. Кажется, очередной шаг Янки вот-вот прольет свет на обстоятельства ее загадочной гибели: безнадежная любовь, споры с близкими, нелады с самой собой, странные встречи с незнакомцами в лесу».

Помнить (Rimembeo, 2022)

Помнить

  • Режиссер: Ли Иль-хён
  • В ролях: Ли Сон-мин, Нам Джу-хёк, Чон Ман-щик
  • Жанр: драма, триллер / Южная Корея / 128 мин.
  • Слоган: «О̶т̶о̶м̶с̶т̶и̶т̶ь̶ Остановить, пока не поздно»
  • В прокате: с 8 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Уйдя на заслуженный отдых, Хан Пиль Чху не собирается тихо греться на солнышке и выращивать цветочки в ожидании, когда Альцгеймер подчинит его полностью. Первым делом он наведывается в сарай в собственном дворе, где обнаруживаются набитая деньгами сумка, висящая на стене схема с портретами подозреваемых, как у каждого уважающего себя следователя в кино, а под полом — спрятанный кольт времен японской оккупации. Затем он записывает видео, в котором объясняется, что намерен расправиться с пятью людьми, виновными в том, что случилось с его семьей: отца японцы арестовали по доносу и запытали до смерти, мать умерла от горя, брат погиб в трудовом лагере, а сестру заставили стать "женщиной для утех", и она покончила с собой. В отличие от фильма Эгояна, Хан Пиль Чху не надо устанавливать личности своих врагов. Они ему хорошо известны, а чтобы не забыть, он вытатуировывает их имена на собственных пальцах».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Роскошь человеческого отмщения».

Быстрый словарик любви (A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe, 2022)

Быстрый словарик любви

  • Режиссер: Николетт Кребиц
  • В ролях: София Ройз, Удо Кир, Милан Хермс
  • Жанр: драма, мелодрама / Франция, Германия / 105 мин.
  • В прокате: с 8 декабря

Кинокритик Михаил Трофименков: «Анна (Софи Ройз) — шестидесятилетняя актриса, бывшая звезда и бывшая секс-бомба, ныне вышедшая в тираж и овдовевшая. Дело, конечно, не столько в возрасте, сколько в специфической пластике Ройз. Этакая женщина-нож, "бледная мать Германия", если вспомнить строки Брехта, состоящая из острых углов, как телесных, так и психологических. Нетрудно понять обслугу страсбургского отеля, категорически отказывающуюся распечатать окна ее номера: номер-то на пятом этаже, а от такой чего угодно ждать можно. Конфликты с — как дает понять Кребиц — сексистской средой шоу-бизнеса выбили ее из профессиональной обоймы. Теперь ей приходится жить, пусть и в комфорте, но исключительно по милости хозяина квартиры, ее верного друга Мишеля (Удо Кир). И перебиваться случайными заработками: давать, например, уроки сценической речи трудному подростку из приюта.

Адриан (Милан Хермс) — тот самый трудный подросток. Семнадцатилетний вор, злой белокурый и кудрявый мальчишка, Фассбиндеру бы понравился, способный и публично плюнуть в лицо годящейся ему в бабушки любовнице, и подарить ей пару волнистых попугайчиков. Они с Анной знакомы, о чем она не догадывается, еще до их официальной встречи: это Адриан как-то вечером вырвал у нее на улице сумку и убежал».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Фассбиндер со словарем».

Тень. Взять Гордея (2022)

Тень. Взять Гордея

  • Режиссеры: Илья Куликов, Аня Мирохина
  • В ролях: Олег Гаас, Екатерина Шарыкина, Денис Пьянов, Татьяна Бабенкова
  • Жанр: детектив, триллер, приключения / Россия / 90 мин.
  • В прокате: с 8 декабря

Кинопрокатчик «Каропрокат»: «Он — неуловимый шпион, который проходит по сводкам как "Гордей". Он — настоящая тень, человек с множеством лиц, которого никто никогда не видел. Поймать предателя Гордея — главная цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим. Ставки в шпионской игре повышаются с каждым днем, главная из них — поймать Гордея пока не поздно, или погибнуть…»

Треугольник печали (Triangle of Sadness, 2022)

Треугольник печали

  • Режиссер: Рубен Эстлунд
  • В ролях: Харрис Дикинсон, Чарлби Дин, Вуди Харрельсон
  • Жанр: драма, комедия /Швеция, Франция, Великобритания, Германия, Турция, Греция, США, Дания, Швейцария, Мексика / 147 мин.
  • В прокате: с 1 декабря

Обзор «Ъ-Weekend»: «Пара моделей, Карл (Харрис Дикинсон) и Яя (Шарлби Дин Крик), собирается то ли разойтись, то ли пожениться. Яя больше зарабатывает, Карл ходит на кастинги, но у него слишком напряжен "треугольник печали", там, где образуются межбровные морщины. Карл и Яя ругаются из-за денег, но, оказавшись в круизе на яхте среди очень богатых людей, не ощущают никакой неловкости. Члены экипажа обязаны исполнять любую прихоть гостей, а гости — шведский IT-магнат, русский капиталист, торгующий дерьмом, пожилые британские торговцы оружием — наслаждаются жизнью. Во время капитанского ужина начинается жуткий шторм — и устрицы, икра и шампанское смешиваются с блевотой, дерьмом и цитатами из Маркса. В "Треугольнике печали" шведа Рубена Эстлунда еще много чего происходит, и в пересказе фильм кажется сатирой слишком грубой, слишком примитивной, слишком анекдотичной».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «И корабль блюет».

Ёлки 9 (2022)

Елки 9

  • Режиссеры: Александра Лупашко, Сергей Наумов
  • В ролях: Евгений Кулик, Федор Добронравов, Алексей Серебряков
  • Жанр: комедия / Россия / 94 мин.
  • Слоган: «Заходи на праздник!»
  • В прокате: с 1 декабря

Кинопрокатчик «Вольга»: «За считанные часы до праздника все с замиранием сердца надеются на чудо. Вся деревня Глухарево готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду. В Тюмени домохозяйке и будущей блогерше необходимо выиграть пари с мужем. В Екатеринбурге влюбленный ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями. В Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником. Как всегда, судьбы героев неожиданно переплетутся и каждому достанется своя частичка новогоднего волшебства».

Двойная петля (Devotion, 2022)

Двойная петля

  • Режиссер: Джастин Диллард
  • В ролях: Джонатан Мэйджерс, Глен Пауэлл, Кристина Джексон
  • Жанр: боевик, драма, военный, история / США / 139 мин.
  • Слоган: «Настоящая дружба измеряется поступками»
  • В прокате: с 1 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «До корейского фронта герои добираются, когда фильм уже успевает перевалить за середину. Сначала зрители успевают познакомиться с жизнью на базе ВМС на Род-Айленде, где Браун (Джонатан Мейджор), невероятным трудом и упорством заработавший свое место и лейтенантское звание, и только что закончивший летную академию старлей Том Хаднер (Пауэлл) становятся надежными товарищами. Хаднер — единственный, кого привыкший к явному и скрытому презрению сослуживцев Браун готов подпустить к себе поближе, он даже знакомит его со своей женой (Кристина Джексон в неблагодарной роли, сводящейся в основном к тихому стоицизму терпеливой боевой подруги) и маленькой дочкой. Остальные летчики, одного из которых играет сменивший карьерный путь поп-певец Джо Джонас, так до конца фильма и остаются неотличимыми друг от друга фигурами в униформе. Они участвуют в двух довольно впечатляющих учебных полетах, но в основном действие разворачивается на земле, а затем — на борту авианосца, который везет наших героев в Европу. Из геополитических комментариев на экране цель этой миссии не вполне ясна, зато она дает авторам возможность вставить в картину довольно бестолковый эпизод с увольнительной в Канне, когда пилоты знакомятся с Элизабет Тейлор (Серинда Свон), а Браун снова подвергается дискриминации».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Картонно-воздушные силы».

Нитрам (Nitram, 2021)

Нитрам

  • Режиссер: Джастин Курзель
  • В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Джуди Дэвис, Энтони ЛаПалья
  • Жанр: триллер, драма / Австралия / 112 мин.
  • В прокате: с 24 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм, основанный на реальных событиях, начинается с псевдодокументальной съемки. Репортер местного телеканала в Тасмании (австралийском штате, расположенном на острове к югу от материка) приходит в больничную палату, где лежат дети с ожогами. Пострадали они от неосторожной игры с огнем — взрывали петарды в доме, ставили опасные эксперименты — и сделали выводы, что так поступать не стоит. Кроме десяти- или двенадцатилетнего на тот момент Нитрама: на вопрос журналистки он отвечает, что петарды не бросит.

И он действительно продолжает устраивать фейерверки во дворе, даже превратившись в тридцатилетнего здорового детину с непромытыми блондинистыми волосами и потухшим взглядом. Соседи орут, возмущаясь шумом, отец старается мягко, но настойчиво призвать сына к порядку, на лице матери застыла печать мученического терпения. Нитрам так и остался сложным ребенком, не понимающим связи между поступками и их последствиями, не обладающим эмоциональным и вербальным аппаратом для взаимодействия с другими людьми. Его перепады настроения удается держать под контролем благодаря лекарствам, но, когда доктор предлагает попробовать другую терапию, мать отмахивается — так же как и от вопросов о ее собственном состоянии».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Предметы первой нелюдимости» и «Приговорный процесс».

Сестры (2022)

Сестры

  • Режиссер: Иван Петухов
  • В ролях: Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Надежда Маркина, Анна Чиповская
  • Жанр: триллер, ужасы / Россия / 110 мин.
  • В прокате: с 24 ноября

Режиссер Иван Петухов в интервью «Ъ-Weekend»: «Мне говорили: слушай, у тебя первый мистический элемент только на 35-й минуте появляется, может быть, как-то немножечко взбодрим первую часть? Но мне удалось это отстоять, потому что важно было задать мир, взаимоотношения, характеры, заставить зрителя полюбить героиню и только потом переходить к мистической части. В "Сестрах" же вся драматургия строится на столкновении реалистического и мистического, и вообще мистический элемент нужен "Сестрам" только для того, чтобы сопоставить его с самым настоящим ужасом, который происходит с женщинами, страдающими от абьюза. Окунать людей сразу в мистический ужас — значило бы сбить реализм этой истории».

Подробнее о российском постхорроре — в интервью Ивана Петухова «Ъ-Weekend» «"Все молчат, а молчание — лучший союзник насилия"».

Ламборгини: Человек-легенда (Lamborghini: The Man Behind the Legend, 2022)

Ламборгини: Человек-легенда

  • Режиссер: Роберт Мореско
  • В ролях: Фрэнк Грилло, Мира Сорвино, Гэбриел Бирн
  • Жанр: биография, спорт, драма / Италия, США / 97 мин.
  • В прокате: с 24 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Соперничество Ламборгини и Феррари — один из основных мотивов фильма, в целом оригинальными идеями не изобилующего. Даже начинается он с того, что Ферруччо Ламборгини (Фрэнк Грилло), сидя в огромном пустом доме, играет с модельками автомобилей своей и конкурирующей фирмы и представляет себе гонку по ночному шоссе, где он и Энцо Феррари (Гэбриел Бирн) сами сидят за рулем своих механических детищ. Однако, как ни парадоксально, несмотря на то что Ферруччо — главный герой картины, показано это соперничество в не слишком лестном для него свете. В основном оно сводится к попыткам дерзкого Ламборгини обратить на себя внимание патриарха итальянской автомобильной индустрии, а тот всякий раз проходит мимо, едва удостаивая наглеца взглядом. Это также может служить невольным метакомментарием относительно масштаба актерских талантов Грилло и Бирна, хотя здесь они сошлись в скромном по своим художественным достоинствам проекте категории В, где оба заменяют кого-то другого: первоначально роль Ламборгини должен был играть Антонио Бандерас, а Феррари — Алек Болдуин».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Колесная лирика».

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