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Коммерсантъ FM
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ЦБ рассмотрит новые меры для повышения доступности кредитов для малого и среднего бизнеса

Банк России (ЦБ) рассмотрит дополнительные меры по упрощению процесса выдачи кредитов малому и среднему предпринимательству (МСП). Кроме того, регулятор намерен обсудить с правительством продление программы компенсации комиссий за прием платежей через систему быстрых платежей (СБП) на 2023 год.

По итогам встречи с представителями деловых объединений в ЦБ заявили, что параметры механизма предоставления банкам финансирования по программе стимулирования кредитования будут обсуждаться. Уточняется, что таким образом регулятор намерен повысить доступность кредитов для малого бизнеса и снизить издержки банков при работе с ним.

В ходе встречи также обсуждались способы развития трансграничных платежей с дружественными странами и снижение транзакционных комиссий за счет оплаты через СБП. В сообщении регулятора отмечается, что Центробанк намерен обсудить с правительством условия для продления этой программы на следующий год.

По данным на ноябрь, отмечает регулятор, к СБП подключились 479 тыс. торгово-сервисных предприятий.

По итогам опроса 1,8 тыс. компаний показатели деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства в октябре, после объявления частичной мобилизации, снижались: индекс RSBI (определяется исследованием ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research) просел до 50,9 пункта. При этом еще в августе настроения МСП в результате восстановления были на уровне января (53 п.). При этом в сфере кредитования сохранялась положительная динамика — доля предпринимателей, получивших кредит, росла на фоне невысоких ставок кредитования и действия льготных программ.

Милена Костерева

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