В больнице скончалась пострадавшая при взрыве дома в Нижневартовске пенсионерка

В больнице Сургута (Югра) скончалась 62-летняя женщина, пострадавшая при взрыве газового баллона в доме Нижневартовска 4 декабря. Она и ее супруг получили до 90% ожогов тела. Мужчина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии «с отрицательной динамикой», сообщило правительство Югры. Общее число погибших в результате ЧП достигло девяти.

ЧП произошло 4 декабря. Предварительно, взрыв произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. Из-под завалов извлекли восьмерых погибших, в том числе четверых детей. В больнице Нижневартовска остаются две пострадавшие женщины, их состояние оценивается врачами как стабильное.

Все жители дома эвакуированы. По данным властей, даже уцелевшие при взрыве квартиры в первом и втором подъездах небезопасны для проживания. Экспертизу дома планируют завершить в течение трех недель, тогда будет принято решение о возможности его восстановления.

Следователи расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Власти выплатят родственникам погибших по 1 млн руб., пострадавшим и получившим травмы легкой степени — по 100 тыс. руб., средней — по 300 тыс. руб., тяжелой — по 500 тыс. руб.

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