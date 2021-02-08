ВТБ берет валютой

ВТБ начинает размещение выпусков валютных субординированных облигаций. Всего через эти инструменты он планирует привлечь в капитал 60–70 млрд руб. По оценкам экспертов, речь идет не столько о поддержке достаточности капитала ввиду существующего небольшого запаса, сколько о постепенном замещении текущих источники добавочного капитала.

ВТБ 8 февраля начнет размещение субординированных облигаций, номинированных в валюте. Инвесторам предложат по четыре выпуска с плавающей (флоутеры) и фиксированной ставкой. Объем привлечения составит $202,5 млн и €150 млн. Вместе с тем из-за действующих со второй половины 2014 года в отношении госбанков санкций, которые перекрыли доступ к рынкам капитала в Европе и США, расчеты по облигациям ВТБ будут осуществляться в рублях.

Согласно ограничениям законодательства, приобрести субординированные облигации смогут только квалифицированные инвесторы. Размер премии составит 0,9% годовых по отношению к рыночным бенчмаркам. Это позволит компенсировать расходы на НДФЛ от валютной переоценки «даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые пять с половиной лет или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией», отмечают в банке.

По облигациям с фиксированным купоном ставки установлены в размере 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро. По облигациям с плавающим купоном (флоутеры) — SOFR + 4,25% годовых и EURIBOR 6М + 4,15% годовых соответственно. При этом размер первого купона по флоутеру составит 4,55% годовых в долларах и 3,63% годовых в евро. Колл-опцион предусмотрен через пять с половиной лет обращения и далее каждые пять лет. Размещение и дальнейшее обращение бумаг осуществляется на Московской бирже и продлится до 25 марта.

В декабре 2020 года госбанк завершил размещение рублевых субордов. Изначально предполагалось выпустить облигации на 40 млрд руб., но из-за высокого спроса объем размещения составил 70 млрд руб. Программа валютных бондов оценивалась в эквиваленте 60–70 млрд руб. Как заявили “Ъ” в ВТБ, «объем привлечений посредством размещения валютных и рублевых субординированных облигаций будет зависеть от спроса на рынке, а также потребностей банка в ликвидности и капитале».

Размещение валютных субордов выглядит подготовкой к замещению текущих инструментов добавочного капитала ВТБ, считает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. В частности, у ВТБ в октябре 2022 года запланировано погашение выпущенного в 2012 году суборда на $1,5 млрд с фиксированной ставкой 6,95%. Кроме того, в 2022 году будет колл-опцион по «вечному» долгу (perpetual bonds, ставка купона 9,5%), который, как полагает собеседник “Ъ”, ВТБ, скорее всего, исполнит. В то же время у ВТБ есть валютные активы (почти 17,4% на начало 2021 года), «поэтому часть валютного капитала несколько сглаживает чувствительность капитальных нормативов к волатильности валютного рынка», поясняет господин Клапко.

Выпуск валютных субордов может поддержать и капитал, поскольку у ВТБ небольшой запас по нормативам достаточности. «Размещение субордов поддержит достаточность капитала банка, однако объем выпуска не выглядит сильно значимым для этой цели, учитывая размер капитала ВТБ (на 1 января 2021 года составлял 1,68 трлн руб.— “Ъ”),— говорит старший аналитик "БКС Глобал Маркетс" Елена Царева.— Возможно, ВТБ хочет диверсифицировать капитал и привлечь больше инвесторов, потому что ставки неплохие».

Выпуск «вечных» еврооблигаций ВТБ может быть интересен крупным частным клиентам банка, говорит и гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. Справедливый уровень доходности по долларовому траншу, по его оценке, 4,7–5,0% годовых.

В качестве альтернативы инвесторы могут купить на вторичном рынке выпуски «вечных» еврооблигаций «Газпрома», доходность которых сейчас 3,9% годовых, полагает он. Разница в доходности в 1%, поясняет эксперт, справедлива по причине более высоких кредитных рейтингов «Газпрома» и лучшей ликвидности – у монополии классический еврооблигационный выпуск, а ВТБ будет размещать долларовые облигации по локальному российскому праву.

Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев