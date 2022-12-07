Директор школы Нижневартовска уволена после нападения восьмиклассника с ножом на сверстника

Директора школы в Нижневартовске (Югра), где утром 6 декабря из-за личного конфликта восьмиклассник несколько раз ударил ножом сверстника, уволили. Информацию об этом «Интерфаксу» подтвердили в администрации города.

ЧП произошло 6 декабря около 8:00. Состояние пострадавшего оценивается врачами как тяжелое. Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести. В отношении школьника возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ). Кроме того, СКР возбудил дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).

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