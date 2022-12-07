Дело о халатности возбуждено после нападения на восьмиклассника в школе Нижневартовска

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) по факту конфликта двух восьмиклассников школы №21 Нижневартовска (Югра), в результате которого один из них нанес другому множественные ножевые ранения. ЧП произошло 6 декабря около 8:00. Состояние пострадавшего оценивается врачами как тяжелое. Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести.

«По версии следствия, причиной, повлекшей развитие конфликта между подростками, могли быть недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также школы по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников»,— сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Югре.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ).

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