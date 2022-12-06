Восьмиклассник тяжело ранил ножом сверстника в школе Нижневартовска

В Нижневартовске (Югра) ученик 8 класса школы № 21 ранил ножом одноклассника. По данным администрации города, между школьниками произошел конфликт. Инцидент произошел 6 декабря в 8:00 местного времени. «Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье»,— сообщила мэрия.

Правоохранительные органы и ПДН выясняют обстоятельства произошедшего. Образовательный процесс в школе не приостановлен. В пресс-службе ГУ МВД по ХМАО сообщили, что оба школьника воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом и ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали.

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