СКР возбудил дело в отношении школьника, напавшего с ножом на одноклассника в Нижневартовске

СКР возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего ученика школы №21 Нижневартовска, который нанес множественные удары ножом своему однокласснику. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ). ЧП произошло во вторник в 8:00 местного времени в гардеробе школы. Оба восьмиклассника были доставлены в больницу. Потерпевший находится в крайне тяжелом состоянии, нападавший — в удовлетворительном. Ссора между школьниками произошла на фоне давнего конфликта, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Югре.

По данным ГУ МВД по Югре, подростки с 1 класса учатся вместе, воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом и ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали. По предварительным данным, в школу нож подросток принес из дома.

В образовательное учреждение направлена межведомственная комиссия из числа сотрудников департамента образования, а также главный внештатный психолог округа. Комиссия проверит вопрос антитеррористической защищенности школы, а также систему воспитательной работы школы. В отношении должностных лиц будут предприняты самые жесткие меры, сказал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

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