Пока свои не успокоятся

Онлайн-кинотеатр Start начинает показ второго сезона «Вампиров средней полосы». Прошлогодний пародийный хит с «Реальными упырями» Тайки Вайтити в анамнезе оказался не таким уж веселым, но был встречен критиками и зрителями как адекватный взгляд на современную русскую жизнь с ее беспощадной борьбой за верность культурным традициям и семейным ценностям.

Текст: Василий Степанов

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Зима в Смоленске сменяется весной: как деревья одеваются зеленью, так и семейство вурдалаков под патриархальным верховодством Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов), пережив серию трагических событий, возвращается к жизни, продолжая искать в ней светлые стороны. А куда деваться? Такова она, вампирская доля! Обрусевший за несколько столетий француз-доктор Жанчик (Артем Ткаченко) таскает на ужин кровь из донорской, оперативница Аннушка Остроумова (теперь Анастасия Стежко) ездит к своему возлюбленному в Москву, а дед Святослав дышит свежим воздухом возле местного кремля, мешая гидам искажать историю. Даже приговоренная к сожжению в финале первого сезона графиня Ольга (Ольга Медынич) терпеливо вынашивает потомство.

Настраиваться на идиллию зрителям, впрочем, не стоит. Реальность за окном к этому не располагает, да и жанр мистического детектива, выбранный когда-то создателями «Вампиров», тоже не способствует. У дороги из Смоленска в Москву снова находят странное тело без головы, а потом и голову с крупными клыками. Дальше — больше: самих полицейских, направлявшихся с находкой к патологоанатомам, настигает злой рок в виде вызывающе легко одетой Лукерьи Ильяшенко. Эта яркая артистка уже привыкла к разнообразным ролям разнузданных femmes fatales российского разлива, но магическую женщину-вамп а-ля Жанна Фриске из «Дозоров» ей до сих пор исполнять не приходилось. Вместе с Ильяшенко к актерскому составу второго сезона присоединился и Андрей Соколов, которому не привыкать к амплуа рассудительного и ничему не удивляющегося сериального следака. В случае с криминальным происшествием на Смоленщине, ему, кажется, предстоит пару раз изобразить хотя бы что-то вроде растерянности.

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Успешная постмодернистская работа с лейтмотивами, штампами и реди-мейдами, которые порождала последние лет двадцать российская культура и реальность, была главным достижением «Вампиров средней полосы» в 2021 году. Недаром зрители усаживались перед экраном под песню в исполнении главного экранного вампира последних лет Ильи Лагутенко («Ночной дозор»). «Вампиры» играли и в любимый телевизором полицейский детектив, и в кино о семейных ценностях, где сентиментальные герои собираются под вечер за общим ужином и чаепитием (получалось что-то в духе дневной продукции телеканала «Россия», но с кровью в чашках). И конечно, рядились исторической фреской, ловко вонзая клыки в важнейшие для современной отечественной историографии моменты нашего многовекового и, что уж там, героического пути: Смутное время, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941–1945-го. Наша стремительно правеющая культурная политика потребовала явить патриархальный взгляд — и вот, пожалуйста, явился нам дед Святослав, милый, хороший, герой из былин, разве что кровопийца.

Прошедшие двадцать месяцев стали для вампиров в России временем масштабного культурного рывка: за первыми «Вампирами средней полосы» последовали вампиры-пионеры из «Пищеблока», а затем вампиры-аристократы из «Караморы». Но стояновская шайка упырей оказалась самой домашней. Своей до гробовой доски. Весной прошлого года «Вампиров средней полосы» не хвалил разве что бессердечный граф Дракула. Поводов было предостаточно — и удачный кастинг, и непошлый юмор, и трогательный бытовой реализм. Но 2021 год прошел — и настал 2022-й. И теперь вместо исполнявшей в прошлом году роль Аннушки киевлянки Екатерины Кузнецовой, после 24 февраля осудившей СВО и покинувшей Россию, Анастасия Стежко. А вместо вампирского зумера Женька в лице Глеба Калюжного — горшок с лебедой на окне. Даже если в новых сериях не будет больше никаких знаков и пересечений с актуальным контекстом — горшок с землей на месте беспечной юности и фланирующая по экрану блондинка-двойник вполне сойдут за таковые. Вот вам еще один портрет современной России, где иных уж нет, а те далече, и домашние с трудом узнают друг друга.

«Вампирам», конечно, не привыкать к страшным новостям. Известно же, что и безусловный сегодня Юрий Стоянов попал на экран лишь благодаря смертельному ДТП, в котором был виноват Михаил Ефремов. Навыком выживания этот проект обладает с рождения. Кто знает, может быть, именно произошедшее за пределами экрана в очередной раз наполнит эту мрачноватую, но в значительной степени семейную историю особым мистическим смыслом.

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