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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор сообщил о ликвидации пожара на аэродроме после атаки ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ликвидации в районе аэродрома пожара, который возник в результате атаки ВСУ.

По словам главы региона, более 200 человек боролись с огнем больше суток. Атака беспилотников произошла утром 6 декабря, из-за нее загорелся нефтенакопитель. Из-за возгорания в районе аэродрома были отменены занятия в двух школах: в граничащей с территорией воздушной гавани деревне Халино и в школе-интернате в поселке Маршала Жукова.

Пожару была присвоена третья категория сложности. В его ликвидации участвовали аварийно-спасательные подразделения МЧС, противопожарная служба Курской области, Министерство обороны, РЖД и другие ведомства. Пострадавших нет. «Искренне благодарен каждому за героическое усилие: благодаря всем этим людям удалось избежать распространения огня, а значит, и более серьезных последствий»,— написал господин Старовойт в Telegram-канале.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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